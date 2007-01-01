Металлург-волонтер Артем Пидодня: «Надо все делать с душой – и работать, и помогать людям!»

5 декабря в России отмечают День волонтера. И сегодня мы хотим рассказать о человеке с большим сердцем. Это старший вальцовщик Промсорт-Калуга Артем Пидодня. Потомственный металлург, волонтер, человек, который все делает так, чтобы было «по душе» - и работа, и помощь людям.

17 ЛЕТ ГОРЯЧЕГО СТАЖА

Артем трудится в прокатном цехе – следит за процессом прокатки арматуры и стального уголка. Как и многие его коллеги, он здесь практически с основания завода – в начале 2013 года Артем получил приглашение на работу и принимал участие в запуске предприятия.

В такой верности и преданности к профессии нет ничего удивительного: Артём - потомственный металлург. Дед был начальником литейного цеха на заводе горно-шахтного оборудования, там же бабушка более 30 лет отработала мастером в литейном цехе, а мама - в плановом бюро. Отец хоть и не был сталеваром, но тоже посвятил себя благородному делу, трудясь слесарем и плотником-монтажником.

Артем уверяет, что несмотря на целую династию металлургов, родственники никогда не настаивали, чтобы он пошел по их стопам, он сам выбрал этот пусть. Разве что друзья немного подтолкнули – одноклассники как-то позвали его за компанию на подготовительные курсы для поступления в металлургическую академию. И вот спустя пять лет, сразу после окончания академии, он поехал работать по специальности. Ни разу в жизни он не пожалел о том, что связал свою жизнь с «металлом»: 19 лет в профессии, из них 17 лет «горячего» стажа.

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ – ДРУГ!

- Главное, заниматься тем, что тебе по душе, - считает Артем.

А душа у него широкая, благородная, требующая непременно делиться счастьем и добром. Именно поэтому семь лет назад, когда на заводе ему предложили ему вступить в ряды волонтеров, мужчина не смог остаться в стороне. Помощь людям – это то, что всегда откликается в его сердце. За эти годы и от себя лично, и в рамках деятельности предприятия, Артем посетил немало приютов, хосписов, центров социальной поддержки и зоозащитных организаций.

Обнинский приют для бездомных животный «Новый ковчег» - один из постоянных адресов, куда наведаются волонтеры «Промсорт-Калуга». На заводе объявляют благотворительный сбор, кошкам и собакам приносят корма, игрушки, миски, лежанки. А в прошлом году, например, заводчане передали оборудование для медкабинета в приюте.

Ну, а как не помочь хвостатым, если у нашего героя дома живет очаровательный бигль Мэйсон. Мэйсон – полноправный член семьи, который не только выполняет свои прямые собачьи обязанности по вилянию хвостиком и встрече хозяина с работы, но и вместе с ним участвует в разных акциях. Например, пес активно помогал Артему вместе с сыном сажать туи на Аллее металлургов в обнинском парке.

ПОЛЕЗНЫЕ ПОДАРКИ И МОРОЖНОЕ В ПРИДАЧУ

К слову, семья Артёма всячески поддерживает его в добрых делах, а сын и сам частенько вместе с папой выезжает в приюты и центры помощи. Одной из таких точек является «Центр милосердия и культуры» в Боровске, где помогают детям с ОВЗ, ребятам из малообеспеченных, многодетных и неполных семей. Сюда заводские волонтеры приезжают минимум три раза в год – на День защиты детей, к 1 сентября, и, конечно, на Новый год. Привозят канцелярские товары, одежду, игрушки, и, разумеется, сладости. От себя лично, в довесок, так сказать, Артем закупает еще и несколько коробок с мороженым.

Детишки ждут заводчан уже как родных – готовят для них концерты, ставят спектакли. Рассказывают металлургам о том, как провели лето или встретили Новый год, докладывают об успех в учебе и делятся творческими и спортивными достижениями. А волонтёры рассказывают им о своих новостях. В общем, все как в большой и дружной семье.

КОГДА ПРИЯТНО ПОМОГАТЬ…

Помимо детей у волонтеров есть и другие подопечные, например, постояльцы медынского дома-интерната для пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья «Двуречье». Их металлурги навещают тоже несколько раз в год – привозят небольшие подарки, а по запросу завхоза еще то краску для стен (как правило, ярких, позитивных цветов), то побелку, то газонокосилку.

- Как-то приехали, смотрю, у них ступеньки разваливаются. Съездил, купил пару мешков цемента, - рассказывает Артем. - Знаете, сюда вообще очень приятно приезжать, потому что мы всегда видим результат нашей работы: трава пострижена, стены покрашены – понимаешь, что вся наша помощь ушла в дело, на радость людям.

Впрочем, самим постояльцам порой нужны не столько комфортные условия проживания, сколько простое человеческое внимание.

- Конечно, мы всегда общаемся с бабушками и дедушками, сядем на лавочку и разговариваем за жизнь, они нам стихи свои читают, - делится Артем.

СМОТРЕТЬ НА ЖИЗНЬ НАДО С ОПТИМИЗМОМ!

При этом металлург признается – иногда морально приходится очень нелегко.

- Есть у нас там одна бабушка, у нее два сына в Москве, один полковник, второй подполковник, и вот сдали они ее в дом престарелых, и живет она будто одинокая при живых сыновьях. Жалко, конечно, но мы стараемся этого не показывать. Наоборот, пытаемся приободрить, поделиться хорошим настроением, настраиваем на уверенность в завтрашнем дне и оптимизм, - говорит Артем.

Сложнее всего, конечно, приходится с детьми.

- У нас несколько подшефных многодетных семей в Боровском районе, приходим к ним по праздникам. В одной семье мальчик с ДЦП, всегда нас ждет, и мы всегда стараемся улыбаться, общаться на веселые темы. Или вот еще один мальчишка есть, незрячий. Просит в подарок привезти ему флейту. Мы привозим, а он нам на ней играет, - рассказывает Артем и в его голосе отчетливо слышно, насколько близко к сердцу он принимает судьбу своих подопечных.

«ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ ВРЕМЯ ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ!»

Несмотря на такую эмоционально затратную добровольческую деятельность металлург признается, что никогда не возвращается домой будто выжатый и уставший. Скорее наоборот, такие поездки для него – обмен энергией, вдохновение для того, чтобы делать еще больше полезного и приятного.

Помимо помощи людям, Артем активно участвует и в других проектах завода, например, участвует в экологических акциях, ко Дню Победы вместе с другими металлургами приводит в порядок мемориал рядом с заводом.

Сегодня волонтерство, скажем так, входит в моду – кто-то делает это для пиара в соцсетях, а кто-то свято верит в то, что это позволит почистить карму. Артем делает это, потому что «это по душе». А вот почему круг волонтеров не так широк, как хотелось бы, он точно не знает.

- Наверное, думают, что это никому не нужно, или считают, что этим должны заниматься все кроме них – государство или администрация, - размышляет мужчина. – Но я точно знаю, что это не из-за недостатка времени. Ведь если есть желание, то и время для добрых дел всегда найдется!