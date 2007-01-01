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Новость дня Общество

Масло поставило рекорд по росту цен в Калужской области

Этот молочный продукт больше всего подорожал за год, следует из официального отчета Калугастата, который опубликован 4 декабря.
Дмитрий Ивьев
18:00 сегодня
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Цены на сливочное масло с октября 2023-го по октябрь 2024-го в среднем увеличились на 35,5%.

За последний месяц подорожание составило 10,9%.

В магазине просят уже почти 300 рублей за кусочек масла в 180 граммов.

Хлеб за год подорожал на 18,1%, овощи – на 14,7%, молоко – на 13,6%, кондитерские изделия – на 12,2%, яйца – на 11,2%.

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