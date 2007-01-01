Опубликован новый список самых богатых районов Калужской области
Свежие официальные данные 4 декабря представил Калугастат.
В отчете приводится информация о средней начисленной зарплате в сентябре 2024 года.
По области зарплата составила 76 947 рублей, увеличившись за год на 21%. Однако по районам доходы распределены не совсем равномерно.
Больше всего в регионе зарабатывают в Боровском районе. За ним следуют Обнинск, Жуковский и Малоярославецкий районы. Калуга опустилась на шестое место, пропустив Ферзиковский район.
Самые низкие доходы в Думиничском районе.
Публикуем полный список районов Калужской области со средней зарплатой в каждом:
- Боровский район 98 476 рублей,
- Обнинск 95 241 рубль,
- Жуковский район 85 938 рублей,
- Малоярославецкий район 76 679 рублей,
- Ферзиковский район 76 520 рублей,
- Калуга 75 464 рубля,
- Тарусский район 71 198 рублей,
- Дзержинский район 69 541 рубль,
- Износковский район 68 903 рубля,
- Перемышльский район 68 147 рублей,
- Бабынинский район 67 901 рубль,
- Барятинский район 66 872 рубля,
- Куйбышевский район 61 063 рубля,
- Людиновский район 59 029 рублей,
- Кировский район 57 182 рубля,
- Ульяновский район 56 165 рублей,
- Хвастовичский район 54 946 рублей,
- Жиздринский район 53 866 рублей,
- Козельский район 53 423 рубля,
- Медынский район 51 863 рубля,
- Мещовский район 50 429 рублей,
- Сухиничский район 50 327 рублей,
- Мосальский район 49 250 рублей,
- Спас-Деменский район 49 229 рублей,
- Юхновский район 48 751 рубль,
- Думиничский район 43 811 рублей.