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Новость дня Общество

Опубликован новый список самых богатых районов Калужской области

Свежие официальные данные 4 декабря представил Калугастат.
Дмитрий Ивьев
15:41 сегодня
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В отчете приводится информация о средней начисленной зарплате в сентябре 2024 года.

По области зарплата составила 76 947 рублей, увеличившись за год на 21%. Однако по районам доходы распределены не совсем равномерно.

Больше всего в регионе зарабатывают в Боровском районе. За ним следуют Обнинск, Жуковский и Малоярославецкий районы. Калуга опустилась на шестое место, пропустив Ферзиковский район.

Самые низкие доходы в Думиничском районе.

Публикуем полный список районов Калужской области со средней зарплатой в каждом:

  1. Боровский район 98 476 рублей,
  2. Обнинск 95 241 рубль,
  3. Жуковский район 85 938 рублей,
  4. Малоярославецкий район 76 679 рублей,
  5. Ферзиковский район 76 520 рублей,
  6. Калуга 75 464 рубля,
  7. Тарусский район 71 198 рублей,
  8. Дзержинский район 69 541 рубль,
  9. Износковский район 68 903 рубля,
  10. Перемышльский район 68 147 рублей,
  11. Бабынинский район 67 901 рубль,
  12. Барятинский район 66 872 рубля,
  13. Куйбышевский район 61 063 рубля,
  14. Людиновский район 59 029 рублей,
  15. Кировский район 57 182 рубля,
  16. Ульяновский район 56 165 рублей,
  17. Хвастовичский район 54 946 рублей,
  18. Жиздринский район 53 866 рублей,
  19. Козельский район 53 423 рубля,
  20. Медынский район 51 863 рубля,
  21. Мещовский район 50 429 рублей,
  22. Сухиничский район 50 327 рублей,
  23. Мосальский район 49 250 рублей,
  24. Спас-Деменский район 49 229 рублей,
  25. Юхновский район 48 751 рубль,
  26. Думиничский район 43 811 рублей.

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