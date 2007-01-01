Опубликован новый список самых богатых районов Калужской области

Свежие официальные данные 4 декабря представил Калугастат.

В отчете приводится информация о средней начисленной зарплате в сентябре 2024 года.

По области зарплата составила 76 947 рублей, увеличившись за год на 21%. Однако по районам доходы распределены не совсем равномерно.

Больше всего в регионе зарабатывают в Боровском районе. За ним следуют Обнинск, Жуковский и Малоярославецкий районы. Калуга опустилась на шестое место, пропустив Ферзиковский район.

Самые низкие доходы в Думиничском районе.

Публикуем полный список районов Калужской области со средней зарплатой в каждом: