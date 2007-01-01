Владислав Шапша рассказал о запуске новой региональной программы

Губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил о запуске региональной программы поддержки участников СВО, аналогичной федеральному проекту «Время героев».

Программа будет включать помощь в трудоустройстве на госслужбе или в муниципалитетах (включая обучение), а также поддержку в открытии собственного бизнеса.

Шапша подчеркнул важность обратной связи с участниками СВО для определения наиболее востребованных компетенций и оказания адресной поддержки в их развитии.