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Владислав Шапша рассказал о запуске новой региональной программы

Софья Фирсова
12:56 сегодня
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил о запуске региональной программы поддержки участников СВО, аналогичной федеральному проекту «Время героев».

Программа будет включать помощь в трудоустройстве на госслужбе или в муниципалитетах (включая обучение), а также поддержку в открытии собственного бизнеса.

Шапша подчеркнул важность обратной связи с участниками СВО для определения наиболее востребованных компетенций и оказания адресной поддержки в их развитии.

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