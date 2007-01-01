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Новость дня Общество

Исполнитель гимна Российской космонавтики, экс-солист группы «Земляне» Сергей Скачков доверяет свое здоровье Эндохирургическому Центру в Калуге

Сочетание высококлассного медицинского обслуживания с использованием инновационных технологий в диагностике и лечении заболеваний – визитная карточка столь полюбившегося калужанам и жителям области Эндохирургического Центра.
15:37 сегодня
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К каждому пациенту здесь относятся с теплотой и вниманием, созданы все условия, чтобы посещение Центра было максимально приятным и избавило от лишнего стресса.

Именно по такому принципу Эндохирургический Центр в Калуге и выбрал известный рок-музыкант бывший лидер – солист группы «Земляне» Сергей Скачков. Конечно же, мы не упустили возможности с ним пообщаться.

- Сергей Ростиславович, почему именно ЭХЦ в Калуге?

- В определенном возрасте любой человек понимает, что здоровье – величайшая ценность. Первый раз в Эндохирургический Центр в Калуге я попал, можно сказать, случайно пару лет назад. И этот визит стал для меня откровением: команда профессионалов, новые технологии, оборудование и искреннее внимание к проблеме пациента вообще изменили мое восприятие посещения медицинских организаций. В этот раз проверить свое здоровье и получить рекомендации от высококвалифицированных специалистов я решил именно здесь. Уверен, что еще не раз обращусь в ЭХЦ, потому что этим ребятам я доверяю.

Вот так Эндохирургический Центр стал связующим звеном между Калугой – колыбелью космонавтики и исполнителем официального гимна Российской космонавтики Сергеем Скачковым.

Сергей Ростиславович также принял участие в акции «Добрый Дед Мороз» и снял с елочки письмо одного из ребят – подопечного фонда «Новый день». В подарок мальчик получит не только гитару, о которой давно мечтает, но и напутственные слова и автограф известного рок-музыканта.

Реклама. ООО «ЭНДОХИРУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР». Erid: 2VfnxwSVMFN
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