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Калужский солдат погиб на СВО

Похороны Ивана Гаврикова пройдут 6 декабря в Спас-Деменске, сообщил в среду глава местной районной администрации Владимир Бузанов.
Дмитрий Ивьев
12:54 сегодня
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Отпевание назначено на 12:30 в Храме Преображения Господня.

Прощание пройдёт в 13:30 на старом кладбище.

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