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Общество

В связи с запуском новых производственных линий компания ООО «Фуяо Стекло Рус» приглашает на работу

16:03 сегодня
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ОПЕРАТОРОВ НА ПРОИЗВОДСТВО

Обязанности:

  • работа на линиях по производству автомобильного стекла;
  • выполнение производственного плана;
  • обеспечение качества выпускаемой продукции;
  • грамотная работа на производствен-ном оборудовании;
  • поддержание чистоты на рабочем месте.

Требования:

  • ответственность, исполнительность, аккуратность, желание работать и зарабатывать;
  • готовность к сменному графику работы;
  • опыт работы на производстве является преимуществом.

Условия:

  • оформление полностью по ТК РФ;
  • стабильная заработная плата (часовая ставка + премии);
  • сменный график работы (включая ночные смены);
  • полное обеспечение СИЗ;
  • доставка по городу корпоративным транспортом;
  • компенсация питания (250 р. в смену);
  • на территории завода находится своя столовая;
  • при необходимости предоставление жилья в заводском общежитии (в том числе семейным);
  • подарки на праздники (работникам и их детям).

ТАКЖЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ:

  • УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЯ
  • КЛАДОВЩИК
  • ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА КАТЕГОРИИ В, С
  • ЭЛЕКТРИКИ
  • ТЕХНИКИ И МЕХАНИКИ ПО РЕМОНТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

 

За подробностями по условиям работы обращаться в отдел персонала.

 

Тел.: 8 (4842) 90-96-13.

Заполнить анкету и пройти собеседование вы можете по адресу: г. Калуга, 1-ый Автомобильный проезд, д. 6.

Или прислать резюме: personal.hr@fuyaogroup.com

Информация на момент публикации.

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