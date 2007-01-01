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Общество

35-й Механический завод: достойная работа с достойной зарплатой

17:00 сегодня
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«ООО «НПП 35-Й МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» является металлообрабатывающим предприятием и производит металлоконструкции любой сложности.

Основным направлением производственной деятельности является выпуск продукции для газотранспортной и газодобывающей промышленности. В течение многих лет завод обеспечивает своей продукцией управления магистральных газопроводов ПАО «Газпром».

Если Вы профессионал своего дела, готовы развиваться и совершенствовать свои компетенции, присоединяйтесь к нашей команде!

В связи с увеличением объемов производства приглашаем работников на вновь открытые вакансии

  • Слесарь по сборке металлоконструкций от 80 000 руб.
  • Маляр по металлу от 90 000 руб.
  • Чистильщик металла (дробеструйщик) от 70 000 руб.
  • Инженер по нормированию труда от 67 000 руб.
  • Инженер-конструктор от 78 000 руб.
  • Начальник бюро упаковки от 80 000 руб.
  • Производственный мастер от 62 000 руб.
  • Инженер бюро сервисного обслуживания и рекламационной работы от 60 000 руб.
  • Грузчик-экспедитор от 64 000 руб.

Наши преимущества

  • Работа в стабильной компании
  • Трудоустройство с первого дня в соответствии с требованиями ТК РФ
  • Стабильная, конкурентоспособная заработная плата (оклад + премия)
  • Бесплатное питание работников рабочих профессий в собственной столовой
  • Развитая система материальной поддержки и поощрения работников
  • Доставка корпоративным транспортом
  • Возможность профессионального роста и повышения квалификации
  • Место для стоянки личного автотранспорта на территории собственной охраняемой парковочной зоны предприятия
  • Обучение смежным профессиям за счет работодателя
  • Полное обеспечение СИЗ
  • Развитая система адаптации и наставничества
  • Бесплатное ежегодное прохождение медицинского осмотра
  • Дружный коллектив и комфортные условия труда
  • Детские новогодние подарки

Ждем вас: г. Калуга, ул. Тульская, 128.

На все возникшие вопросы ответит отдел персонала: тел. 8 (4842) 719-883, 8 (4842) 719-884.

Анкету соискателя можно оставить на сайте предприятия: mz35.ru, в разделе «Вакансии».

Информация на момент публикации.

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