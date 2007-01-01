35-й Механический завод: достойная работа с достойной зарплатой
«ООО «НПП 35-Й МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» является металлообрабатывающим предприятием и производит металлоконструкции любой сложности.
Основным направлением производственной деятельности является выпуск продукции для газотранспортной и газодобывающей промышленности. В течение многих лет завод обеспечивает своей продукцией управления магистральных газопроводов ПАО «Газпром».
Если Вы профессионал своего дела, готовы развиваться и совершенствовать свои компетенции, присоединяйтесь к нашей команде!
В связи с увеличением объемов производства приглашаем работников на вновь открытые вакансии
- Слесарь по сборке металлоконструкций от 80 000 руб.
- Маляр по металлу от 90 000 руб.
- Чистильщик металла (дробеструйщик) от 70 000 руб.
- Инженер по нормированию труда от 67 000 руб.
- Инженер-конструктор от 78 000 руб.
- Начальник бюро упаковки от 80 000 руб.
- Производственный мастер от 62 000 руб.
- Инженер бюро сервисного обслуживания и рекламационной работы от 60 000 руб.
- Грузчик-экспедитор от 64 000 руб.
Наши преимущества
- Работа в стабильной компании
- Трудоустройство с первого дня в соответствии с требованиями ТК РФ
- Стабильная, конкурентоспособная заработная плата (оклад + премия)
- Бесплатное питание работников рабочих профессий в собственной столовой
- Развитая система материальной поддержки и поощрения работников
- Доставка корпоративным транспортом
- Возможность профессионального роста и повышения квалификации
- Место для стоянки личного автотранспорта на территории собственной охраняемой парковочной зоны предприятия
- Обучение смежным профессиям за счет работодателя
- Полное обеспечение СИЗ
- Развитая система адаптации и наставничества
- Бесплатное ежегодное прохождение медицинского осмотра
- Дружный коллектив и комфортные условия труда
- Детские новогодние подарки
Ждем вас: г. Калуга, ул. Тульская, 128.
На все возникшие вопросы ответит отдел персонала: тел. 8 (4842) 719-883, 8 (4842) 719-884.
Анкету соискателя можно оставить на сайте предприятия: mz35.ru, в разделе «Вакансии».
Информация на момент публикации.
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