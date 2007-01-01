35-й Механический завод: достойная работа с достойной зарплатой

«ООО «НПП 35-Й МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» является металлообрабатывающим предприятием и производит металлоконструкции любой сложности.

Основным направлением производственной деятельности является выпуск продукции для газотранспортной и газодобывающей промышленности. В течение многих лет завод обеспечивает своей продукцией управления магистральных газопроводов ПАО «Газпром».

Если Вы профессионал своего дела, готовы развиваться и совершенствовать свои компетенции, присоединяйтесь к нашей команде!

В связи с увеличением объемов производства приглашаем работников на вновь открытые вакансии

Слесарь по сборке металлоконструкций от 80 000 руб.

от 80 000 руб. Маляр по металлу от 90 000 руб.

от 90 000 руб. Чистильщик металла (дробеструйщик) от 70 000 руб.

от 70 000 руб. Инженер по нормированию труда от 67 000 руб.

от 67 000 руб. Инженер-конструктор от 78 000 руб.

от 78 000 руб. Начальник бюро упаковки от 80 000 руб.

от 80 000 руб. Производственный мастер от 62 000 руб.

от 62 000 руб. Инженер бюро сервисного обслуживания и рекламационной работы от 60 000 руб.

от 60 000 руб. Грузчик-экспедитор от 64 000 руб.

Наши преимущества

Работа в стабильной компании

Трудоустройство с первого дня в соответствии с требованиями ТК РФ

Стабильная, конкурентоспособная заработная плата (оклад + премия)

Бесплатное питание работников рабочих профессий в собственной столовой

Развитая система материальной поддержки и поощрения работников

Доставка корпоративным транспортом

Возможность профессионального роста и повышения квалификации

Место для стоянки личного автотранспорта на территории собственной охраняемой парковочной зоны предприятия

Обучение смежным профессиям за счет работодателя

Полное обеспечение СИЗ

Развитая система адаптации и наставничества

Бесплатное ежегодное прохождение медицинского осмотра

Дружный коллектив и комфортные условия труда

Детские новогодние подарки

Ждем вас: г. Калуга, ул. Тульская, 128.

На все возникшие вопросы ответит отдел персонала: тел. 8 (4842) 719-883, 8 (4842) 719-884.

Анкету соискателя можно оставить на сайте предприятия: mz35.ru, в разделе «Вакансии».

Информация на момент публикации.