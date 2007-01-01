ВТБ планирует открыть более 600 новых точек в следующем году

Развитие региональной сети остается одним из главных приоритетов ВТБ*, которые записаны в стратегии банка до 2026 года. Сокращать открытие новых точек ВТБ не собирается, сообщил первый зампред Дмитрий Пьянов в интервью «Интерфаксу» в преддверии форума «Россия зовет!».

Он пояснил, что в лучшие годы до этой стратегии банк ВТБ открывал 50-80 точек в год, в этом году план - 345 проектов. Среди них есть и «легкие» форматы.

«Мы определяем локацию новых офисов с учетом внутренней модели на основе искусственного интеллекта, состоящей из модулей прогноза клиентопотока, прогнозирования количества новых привлекаемых клиентов, где на основе тысяч параметров оценивается геопотенциал новых точек. Например, модель перебирала недавно 10 в 193-й степени вариантов размещения новой точки в Москве. Понятно, что до принятия окончательного решения необходимо также присутствие на месте регионального руководителя, но мы разработали отдельную научную область, где и в каком формате открывать точки присутствия, с учетом того, что у нас и точки РНКБ, и точки "Открытия", и будут точки Почта банка», - отметил Дмитрий Пьянов.

По словам топ-менеджера, в следующем году ВТБ даже большее количество проектов, почти 600, так что «банк для всей страны» будет звучать громче.

* В 2025 году завершается присоединение к ВТБ крымского банка РНКБ. В ходе интеграции все офисы РНКБ перейдут под бренд ВТБ. В Группу ВТБ входят банки «Открытие», РНКБ и Почта-банк.