-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Более 2 млн розничных клиентов РНКБ перейдут в ВТБ в 2025 году
Общество

Более 2 млн розничных клиентов РНКБ перейдут в ВТБ в 2025 году

В ходе присоединения ВТБ планирует перевести всех розничных клиентов РНКБ – более 2 млн человек. Интеграционные процессы будут завершены до конца 2025 года. Об этом в преддверии 15-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
12:41 сегодня
0 420
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Интеграция розничных клиентов банка РНКБ в ВТБ будет происходить в несколько этапов:

В мае 2025 года начнется автоматический перевод эскроу-счетов клиентов РНКБ, которые станут им доступны в онлайн-банке ВТБ.

  • Во втором полугодии 2025 года запланирована поэтапная интеграция всех действующих продуктов и счетов клиентов РНКБ в инфраструктуру ВТБ.
  • В ноябре 2025 года планируется завершить перевод всей клиентской базы.

«Интеграция РНКБ – это передача эстафеты от лидера банковского рынка Крыма к одной из ведущих финансовых организаций России. Команды ВТБ и РНКБ начали подготовку к активной фазе интеграции, чтобы в будущем году смена банка для клиентов прошла максимально комфортно и незаметно. Благодаря объединению банков жители полуострова уже получили прямой доступ к продуктам и сервисам ВТБ, включая «Семейный банк» и нашу новую программу лояльности», — отметил Георгий Горшков.

Осенью 2024 года в офисах РНКБ в Республике Крым и Севастополе клиенты получили доступ ко всем финансовым продуктам ВТБ. Более 35 тысяч человек уже оформили более 150 тысяч продуктов ВТБ в офисах РНКБ. На сегодняшний день желающие могут открывать вклады и накопительные счета, дебетовые и кредитные карты, потребительские кредиты, автокредиты и ипотеку в ВТБ, пенсионные карты и продукты «Семейного банка», а также подключиться к программе лояльности от ВТБ.

Жители Симферополя и Севастополя могут воспользоваться выездным сервисом ВТБ для розничных клиентов. В ближайшее время доставка банковских продуктов будет запущена в Алуште и Керчи, а до конца года вызвать мобильного специалиста банка смогут жители всех крупных городов полуострова.

Клиенты РНКБ также активно пользуются объединенной банкоматной сетью трех банков - ВТБ, «Открытие» и РНКБ, которая позволяет проводить операции в 16,2 тыс. устройствах по всей стране без комиссии.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6IkZGTklKVksvWHNjTUJJR0k1OVZiNHc9PSIsInZhbHVlIjoiRUg1WHJmYW9YRUdmVXhsTkc1Zm1Id2MwZ1BLeU56UHJNVXlLNk5IUWVHMmxpYTRkcE5hT0JlWkVmaCsyT2RBWXVhekI2cjVybTlJZngvK01IUWJVbTM3WFVNdnJoRS82MmMxaXJNcEVWcnFlMWdrdGg3TlBGV2ZWN29iMHRrOUJua0w2K0Yrby8wSUx6VjRLR2paU0xSdVRmWTJSa0FuOUpmWjlkbFJaM281NjZLRDl2RURwb0V2L05nMkpxUWd4eHk5eURFY0loWmhxRmJ0dGN0N2RFVXVQVURjYStUV0VKcmNpaERGamQwdnpJbjFjWGlzOHJkL0RTT0szbmRmdGJXcWRWa2Vubk5DQXh1eGIxOXhtYUR0ZnZYc1c2RmZ2Q2x5V3BYUXBYWnhwaWdVYU1mcnI2bk5IQytyYnJJR1ArTXYrQk96Yllsck4ycE9VRlhRelAyczNJREhZeVFaNUMxdnlSSWlDaWNadDZMT2ZyQnRYVlJIcUN1ZHZMaitvVS93TDJMekMrbUo0RFBIWm5ITXpHQmFpcVFmVFBGZFhmQi9BdGovaDVFVHdVQzNTQkZCZXgvcVBRS0IvdTE4ayIsIm1hYyI6IjQzNTExNDZlMGI1M2QxODMyYzFkNGE0YzkyMTg1ZTJkOTM4MTI1ZTFhYWY0YjhjMDhkZjYyYzBiODYzMTc2MjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imh2MElhSlBOdGtuOGlPRWd2VWVWWWc9PSIsInZhbHVlIjoiTlhrR21JbFBRSWIySmt4T1RZT2ZKRi95eXFkeHhOYjhwV0ptbS9GRXNPaFFyL3JUQStHVy9qV2JkalRVenMyYkJWWXZKWFgwbHkzUnRJdkQ2OUg5SWxmQ2tIaUd4OFhUQS9LL2FkWlEvdjRkaXZzeDQya092MFFIMzdtdG92SFU1RkduV1N3MHRBWkxsMTd6WVVJNjFSemlUR1VJWjUxdkdMcTR6b1l3clZ2NWhHTE9ZYk1OODV5L2lLUytHN0MzNWU4NXhqdUczSU1DUk11N2dCcFd5R1p2VjZLdmVWbWdOblBESFJiVG9TR0I1MjhhakRGdUpxcTZudXVGdWRjRGFEb0hyZXhLSXczZjZVbENJRXZkRjFvZ1dkdCtTYVNlVGdkek83ci8rUXpIU1AzeTU5YlI4SU04YVlqWU13UDk4aEFsNmo5ZWllQUZrT3BZZm90SFFlYXNlK0t2c1dVZnhxZzZEUGdTMDFnbXJKWStJTlJ4TldrTXp2RG95VUxsbldrOG9nKzdQUEwzc0dYTS91Y0U2Y2NRZzhQR2REQmlpMnpYQ2d5LzJQRzNIazVPbDN2dDJHODJZN0xqZkRBRHhGeHJTSnZwR1VVc20ySTkyN2dPbFZHaUluWGsyUkVOVGR0cGFpVHIzNFpGQmFjZzVkQmw5czdLbUM2L1d1WnVOWEsxU3NMRDVXenZTOFlnK215V01WVS91OEtvMDVRSVhsbDgrc2RxZWJYTWZJdTJRdTQ3YW9wSDV3bngyOUpFYk5DVXFraHpaSGExSWE2bzFCKzE2MERJajVoZU92YUJodEtkYlZZbmtWZ2gycXllQ3pRSGZMKytPTjF2WmVGYyIsIm1hYyI6Ijk5YTYzNmFiMzYwMzNhMjFmOTJhNjFkZGVlNDliNmUyM2U4Njc3NWQwNzk2ZDZmYjVjZTZhNjQ2ZTEwNmJkYjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+