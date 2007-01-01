Цементум приглашает в свою команду
ЦЕМЕНТУМ — один из лидеров отрасли производства строительных материалов в России. Наша производственная база включает в себя четыре цементных завода, три карьера по добыче нерудных материалов, завод по производству сухих строительных смесей и завод по производству ЖБИ. Мы непрерывно совершенствуем наши технологии в собственном Центре научных разработок. В штате компании более 2200 человек.
Предлагаем:
- Одни из лучших мировых практик и инновационных технологий производства
- Гибкий социальный пакет (ДМС, фитнес, образование, путешествия)
- Конкурентная оплата труда
- Релокационный пакет для ряда вакансий (компенсация аренды и ипотеки жилья, поддержка при переезде)
- Разнообразные программы обучения и возможности профессионального роста
Приглашаем в свою команду:
- Главного энергетика
- Инженера-конструктора
- Инженера по автоматизированным системам управления (АСУ)
- Инженера по ремонту гидравлического оборудования
- Токаря
- Электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- Начинающего автослесаря
- Слесаря по ремонту горно-транспортного оборудования
- Водителя карьерного самосвала
- Машиниста экскаватора
- Кладовщика
- Менеджера по обучению и развитию
- Менеджера по подбору персонала
- Финансового аналитика
- Финансового контролера
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