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Цементум приглашает в свою команду

10:40 сегодня
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ЦЕМЕНТУМ — ​один из лидеров отрасли производства строительных материалов в России. Наша производственная база включает в себя четыре цементных завода, три карьера по добыче нерудных материалов, завод по производству сухих строительных смесей и завод по производству ЖБИ. Мы непрерывно совершенствуем наши технологии в собственном Центре научных разработок. В штате компании более 2200 человек.

Предлагаем:

  • Одни из лучших мировых практик и инновационных технологий производства
  • Гибкий социальный пакет (ДМС, фитнес, образование, путешествия)
  • Конкурентная оплата труда
  • Релокационный пакет для ряда вакансий (компенсация аренды и ипотеки жилья, поддержка при переезде)
  • Разнообразные программы обучения и возможности профессионального роста

Приглашаем в свою команду:

  • Главного энергетика
  • Инженера-­конструктора
  • Инженера по автоматизированным системам управления (АСУ)
  • Инженера по ремонту гидравлического оборудования
  • Токаря
  • Электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования
  • Начинающего автослесаря
  • Слесаря по ремонту горно-­транспортного оборудования
  • Водителя карьерного самосвала
  • Машиниста экскаватора
  • Кладовщика
  • Менеджера по обучению и развитию
  • Менеджера по подбору персонала
  • Финансового аналитика
  • Финансового контролера

Реклама. ООО «Цементум Центр». erid: 2VfnxxPSwLt
ВНИМАНИЕ!

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