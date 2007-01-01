Цементум приглашает в свою команду

ЦЕМЕНТУМ — ​один из лидеров отрасли производства строительных материалов в России. Наша производственная база включает в себя четыре цементных завода, три карьера по добыче нерудных материалов, завод по производству сухих строительных смесей и завод по производству ЖБИ. Мы непрерывно совершенствуем наши технологии в собственном Центре научных разработок. В штате компании более 2200 человек.

Предлагаем:

Одни из лучших мировых практик и инновационных технологий производства

Гибкий социальный пакет (ДМС, фитнес, образование, путешествия)

Конкурентная оплата труда

Релокационный пакет для ряда вакансий (компенсация аренды и ипотеки жилья, поддержка при переезде)

Разнообразные программы обучения и возможности профессионального роста

Приглашаем в свою команду: