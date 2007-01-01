Министр оценил ремонт поликлиники в Калуге

Константин Пахоменко побывал на улице Чехова утром 4 декабря.

- Был в поликлинике до ремонта и во время его проведения, поэтому вижу разительные перемены, - рассказал руководитель министерства здравоохранения Калужской области. - Стало светлее, уютнее, комфортнее, в отделении приятно находиться. Медицинские работники и пациенты положительно оценили ремонт.

Капитальный ремонт там продолжался около года в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

- Далее закупим новую мебель в кабинеты врачей и дополнительные диваны в коридоры, - пообещал Пахоменко.