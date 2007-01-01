В Калужской области продолжается социальная кампания «Искусство ответственного вождения»

28 ноября, компания АО «АБ ИнБев Эфес» при поддержке федерального проекта «Автотрезвость» и Госавтоинспекции УМВД России по Калужской области провела семинар-тренинг «Алкоголь и автомобиль несовместимы». Семинар является частью социальной инициативы компании «Искусство ответственного вождения».

Автотрезвость - как основа

Свои двери для мероприятия в этот день открыла одна из калужских автошкол, в учебном классе которой уютно расположились все участники: руководители и преподаватели 15 автошкол Калужской области, руководство областной Госавтоиспекции, эксперт и координатор проекта «Автотрезвость» в России Юлия Денисова. Участники семинара не только получили ценные теоретические знания, но и лично протестировали выданные компанией АО «АБ ИнБев Эфес» тренажеры-очки «Фатальное зрение», имитирующие состояние алкогольного опьянения. Кроме того, каждому участнику были переданы полезные методические материалы, а также интерактивные очки для проведения подобных занятий самостоятельно.

Ценным для всех было присутствие на семинаре представителей областной Госавтоинспекции.

- В области профилактики дорожно-транспортных происшествий позитивные результаты дает только системная и планомерная работа, особенно важны подобные мероприятия, направленные на предотвращение ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения, так как они часто приводят к тяжелым последствиям, - обратился к собравшимся начальник управления Госавтоинспекции УМВД России по Калужской области полковник полиции Алексей ХОЛОПОВ. - Сегодня крайне важно действовать сообща, объединяя усилия органов власти, общественных организаций и бизнеса, чтобы достичь наибольшей эффективности.

Ведущая семинара и координатор проекта «Автотрезвость» Юлия ДЕНИСОВА подчеркнула, что любое количество алкоголя в крови снижает реакцию водителя. «Даже при легкой степени опьянения, до 1,5 промилле, человек не осознает, как меняется концентрация внимания и реакция. Наша задача – донести до опытных водителей и курсантов автошкол, что нет допустимой нормы алкоголя за рулем», - пояснила Денисова.

Своими впечатлениями от семинара поделилась президент «Региональной Ассоциации Автошкол 40» Вера ИЕВЛЕВА:

– Семинар от начала и до конца был очень интересен. Ведь встреча была направлена не столько на рассказ, сколько на действия, практику. Мы сами надевали очки, которые имитируют состояние алкогольного опьянения! Однако скажу, что в этом случае методическая сила даже больше влияет на тех, кто наблюдает со стороны: вот человек прошел прямо, а вот он уже в очках и не владеет своим телом. Такая наглядность производит поразительное впечатление! Мы, представители автошкол, в восторге!

Вера Иевлева отметила, что ситуаций, когда курсанты спорят с инструктором о недопустимости употребления даже малого количества алкоголя, нередки. Какие аргументы приводят студенты? Все, как по методичке: «Да я же нормальный», «Я себя контролирую», «Я выпил совсем чуть-чуть». Теперь таким курсантам автошколы предложат убедиться в обратном на практике - с помощью специальных очков.

Социальная ответственность бизнеса

- В этом году мы провели несколько акций, направленных на продвижение принципа недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и формирование культуры ответственного вождения: семинар для курсантов одной из крупнейших автошкол Калуги и совместный профилактический рейд с Госавтоинспекцией, – отметила исполнительный директор Калужского завода «АБ ИнБев Эфес» Наталья ПАХОВА. - Кроме того, на улицах и автозаправках города мы ежегодно размещаем социальную рекламу о недопустимости вождения в нетрезвом виде. Сегодняшний методический семинар для преподавателей автошкол – еще один шаг. Мы уверены, что полученные знания и навыки помогут продолжить развивать культуру ответственного вождения в Калуге.

Первые семинары для учащихся и преподавателей автошкол по инициативе компании были проведены в Калуге еще в 2017 году, после чего стали проходить на ежегодной основе.

«Искусство ответственного вождения» — это просветительские кампании, сотрудничество с автошколами и проведение обучающих семинаров с одной главной целью – позитивно влиять на общественное мнение, сформировать ответственное поведение, сделав вождение в нетрезвом виде неприемлемым и невозможным.