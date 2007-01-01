В Калуге за ноябрь родились 285 детей

Среди них было 146 девочек и 139 мальчиков, сообщили 3 декабря в городском загсе.

В пяти калужских семьях на свет появились двойни.

Первый ребенок в семье родился в 126 случаях.

А для 30 калужанок это был четвертый или более малыш.