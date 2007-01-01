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Общество

Ксения Рождественская назначена главным врачом ЦРБ Бабынинского района

Во вторник, 3 декабря, об этом сообщил министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.
Дмитрий Ивьев
15:48 сегодня
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- Ксения Вадимовна всю трудовую деятельность посвятила оказанию медпомощи, - рассказал министр. - Работала педиатром, а с 2020 года исполняла обязанности главного врача. Она требовательный, инициативный руководитель. Способна справляться с большим объемом работы. При этом тактична и доброжелательна с пациентами и коллегами.

Он пожелал новому главному врачу продолжать руководить больницей на прежнем высоком уровне.

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