Ксения Рождественская назначена главным врачом ЦРБ Бабынинского района

Во вторник, 3 декабря, об этом сообщил министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.

- Ксения Вадимовна всю трудовую деятельность посвятила оказанию медпомощи, - рассказал министр. - Работала педиатром, а с 2020 года исполняла обязанности главного врача. Она требовательный, инициативный руководитель. Способна справляться с большим объемом работы. При этом тактична и доброжелательна с пациентами и коллегами.

Он пожелал новому главному врачу продолжать руководить больницей на прежнем высоком уровне.