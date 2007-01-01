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Общество

В Калуге после ремонта открылась поликлиника на улице Чехова

Пациентов там начали принимать 2 декабря.
Дмитрий Ивьев
12:00 сегодня
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- В медучреждении почти год проводился капитальный ремонт, - рассказали в министерстве здравоохранения Калужской области. - За это время заменили коммуникации и сантехнику, провели электромонтажные работы и отделку внутренних помещений.

Это одна из самых больших поликлиник Калуги. За ней закреплены 20 тысяч человек.

Ремонтные работы прошли в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы «Модернизация первичного звена здравоохранения на 2021-2025 годы».

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