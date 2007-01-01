Студию домоводства создали в Бетлицкой школе

Она появилась в учебном заведении для детей с ограниченными возможностями здоровья «Росток».

Проект реализовали в рамках школьных инициатив, рассказала 3 декабря министр финансов Калужской области Валентина Авдеева.

- Главными целями проекта стало создание благоприятных условий для подготовки обучающихся к самостоятельной жизни, а также формирование необходимого запаса умений и навыков, который позволит им уверенно начинать самостоятельную жизнь после окончания школы, успешно интегрироваться в социум, - пояснила она.

На создание студии потратили 495,9 тысячи рублей. Из них 453,7 тысячи выделили из областного бюджета. Закуплены кухонная мебель, вытяжка, стиральная и посудомоечная машины, холодильник.