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Общество

Школьники из Калужской области смогут принять участие в арктических экспедициях

Софья Фирсова
09:51 сегодня
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Открытие в Перемышльской школе географического кабинета имени Ивана Глумова стало настоящим событием для учеников. Об этом рассказала глава районной администрации Надежда Бадеева.

Благодаря четырехстороннему соглашению между школой, Роснедрами, Южморгеологией и ВНИИ Океанологии, школьники смогут принимать участие в арктических экспедициях на ледоколе "Знание".

Также школьники смогут обучаться в Арктическом федеральном университете. Инициатива реализована при поддержке друзей Федора Глумова.

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