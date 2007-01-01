Школьники из Калужской области смогут принять участие в арктических экспедициях

Открытие в Перемышльской школе географического кабинета имени Ивана Глумова стало настоящим событием для учеников. Об этом рассказала глава районной администрации Надежда Бадеева.

Благодаря четырехстороннему соглашению между школой, Роснедрами, Южморгеологией и ВНИИ Океанологии, школьники смогут принимать участие в арктических экспедициях на ледоколе "Знание".

Также школьники смогут обучаться в Арктическом федеральном университете. Инициатива реализована при поддержке друзей Федора Глумова.