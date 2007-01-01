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Общество

В Калужской области захоронили 1257 бойцов

В течение года в разных районах предали земле останки солдат, погибших во время Великой Отечественной войны.
Дмитрий Ивьев
09:15 сегодня
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Церемонии прошли с воинскими почестями.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 3 декабря напомнил, что сегодня в России памятная дата - День Неизвестного Солдата.

- Скоро мы отметим 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, - отметил глава региона. - Наши поисковики каждый год находят останки бойцов, погибших в боях за освобождение Калужского края. Ведут большую работу по установлению их имён, поиска родственников. С воинскими почестями в этом году в нашей области захоронены останки 1257 бойцов. Вечная слава воинам, погибшим за свободу и независимость нашей Родины!

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