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Калужане почтили память Маршала Победы

1 декабря исполнилось 128 лет со дня рождения прославленного полководца, нашего земляка Георгия Константиновича Жукова.
Дмитрий Ивьев
09:03 сегодня
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Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый зампредседателя Гордумы Александр Иванов, Почётный гражданин Калуги и области, председатель регионального отделения «Комитета памяти Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» Николай Алмазов, руководители Горуправы, представители ветеранских организаций и учащиеся возложили венки и цветы к Вечному огню и памятнику Маршалу Победы.

«Георгий Константинович – величайший военачальник, роль которого в Победе Советского Союза над фашистской Германией трудно переоценить. Благодарю всех –  ветеранов, школьников, студентов и неравнодушных жителей города, которые пришли воздать почести нашему прославленному земляку», – отметил Юрий Моисеев.

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