В Калуге три магазина торговали пиротехникой после введения запрета

Нарушителей выявили 2 декабря, сообщил начальник управления административно-технического контроля Станислав Орехов.

На предпринимателей составили административные протоколы. Возможный штраф для юрлиц – 100 тысяч рублей.

Напомним, решением губернатора торговля пиротехникой в Калужской области запрещена с 1 декабря по 15 января будущего года.

Станислав Орехов попросил калужан сообщать о фактах торговли пиротехникой в административно-техническую комиссию.