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Новость дня Общество

В Калуге три магазина торговали пиротехникой после введения запрета

Нарушителей выявили 2 декабря, сообщил начальник управления административно-технического контроля Станислав Орехов.
Дмитрий Ивьев
07:25 сегодня
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Фото: Станислав Орехов.
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На предпринимателей составили административные протоколы. Возможный штраф для юрлиц – 100 тысяч рублей.

Напомним, решением губернатора торговля пиротехникой в Калужской области запрещена с 1 декабря по 15 января будущего года.

Станислав Орехов попросил калужан сообщать о фактах торговли пиротехникой в административно-техническую комиссию.

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