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Общество

Шапша рассказал об успехах в укреплении калужской системы здравоохранения

Работа в этом направлении продолжается, сообщил 2 декабря губернатор Калужской области.
Дмитрий Ивьев
16:27 сегодня
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За последние четыре года установлены 88 ФАПов, закуплены 233 машины и почти 6 тысяч единиц оборудования.

Также построены областной инфекционный госпиталь, новый корпус областной детской больницы. Завершается строительство новой поликлиники на Правобережье в Калуге. 

В 2024 году досрочно выполнена программа «Земский доктор/фельдшер». В сельских медучреждениях на работу приняли 40 человек. Кроме того, принят закон о выделении медработникам земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

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