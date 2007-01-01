Шапша рассказал об успехах в укреплении калужской системы здравоохранения

Работа в этом направлении продолжается, сообщил 2 декабря губернатор Калужской области.

За последние четыре года установлены 88 ФАПов, закуплены 233 машины и почти 6 тысяч единиц оборудования.

Также построены областной инфекционный госпиталь, новый корпус областной детской больницы. Завершается строительство новой поликлиники на Правобережье в Калуге.

В 2024 году досрочно выполнена программа «Земский доктор/фельдшер». В сельских медучреждениях на работу приняли 40 человек. Кроме того, принят закон о выделении медработникам земельных участков для индивидуального жилищного строительства.