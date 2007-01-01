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Общество

Награждены победители «Ассамблеи замещающих семей Калужской области»

Конкурс проводится для повышения авторитета приёмной семьи в обществе, рассказали 2 декабря в региональном министерстве труда и социальной защиты.
Дмитрий Ивьев
12:20 сегодня
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В номинации «Наша дружная семья» в этом году победили Валентина и Александр Аторины из Ферзиковского района.

В номинации «Семья в объективе» лучшей признана семья Аллы Вдовиной из Куйбышевского района.

Ирины и Александр Балашовы из Дзержинского района выиграли номинацию «Семейные добрые истории».

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