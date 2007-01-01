-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Эксперты констатируют переход к новому ИТ-укладу
Общество

Эксперты констатируют переход к новому ИТ-укладу

Дмитрий Ивьев
11:37 сегодня
0 346
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Российская ИТ-отрасль находится в моменте перехода от старого ИТ-уклада к новому, когда на первый план выходит вопрос привлечения квалифицированных кадров по различным ИТ-направлениям, знания которых основаны на фундаментальной науке. Такое мнение высказал на технологической конференции «Импульс Т1» Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления ВТБ*.

«Задача импортозамещения требует появления все новых и новых ИТ-компетенций. Старый уклад, связанный с использованием Oracle и других зарубежных ИТ-систем, уходит в прошлое. Даже если бы в мире ничего не происходило, от него пора было отказываться», - констатировал Вадим Кулик. В качестве примера топ-менеджер привел ИТ-отрасль Китая, где начали отказываться от использования зарубежных ИТ-систем еще за 2-3 года до того, как к этому приступили в России. «Мы начали эту программу в 2019 году. Ровно потому, что этот уклад стал старым», - продолжил Вадим Кулик. По его словам, тогда оказалось, что выстраивать ИТ-системы на open-source решениях оказывается доступнее и надежнее, чем на проприетарном ПО зарубежных поставщиков. «Получилось, что по сути мы можем построить новый ИТ-мир уже начиная с фундамента. Но где у нас оказалось узкое место? Люди», - продолжил Вадим Кулик. Отрасль столкнулась с нехваткой специалистов по различным ИТ-компетенциям, отметил топ-менеджер.

Для того, чтобы преодолеть кадровый дефицит, финансовые организации начали активно создавать центры компетенций по различным ИТ-направлениям и лаборатории совместно с ведущими технологическими вузами страны - например, с МФТИ. «Создание нового уклада без квалифицированных людей и без новых знаний, основанных на фундаментальной науке, оказывается невозможным. Мы сейчас находимся в моменте перелома и на совершенно новом для нас технологическом треке», - отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

*В Группу ВТБ входят банки «Открытие», РНКБ и Почта-банк.

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkY1Z2ttZHREbUNDY0w5WkFwNndTdGc9PSIsInZhbHVlIjoiTzVUVDNvaEJRcHhuVjVrLy9wcG5XNGhSZDZHM3JsZXRrTXlzc1Bsa1d1ZmdRdDcvM1lESG5GWXAzNEZGWDVxTURoRlMxaWFzSEdXVVp1dXVWc1NsOUxnU1JscFg2aExNMkptTVJtWlJ6MFdOOHhySUUrNG5yeDFFQVkrekxBaFNISGUvRXFCUE9zSGFjTmtQNHVLbTJhUjVkeTRkNndaNm1BS2RTb2ErS1dEVlVwZTE1MVZCeDUwWWpTZjFGLzFmaTVNdWFSY1RJUHJrVTlhSlpaaUpod0p5QS9HR0YwRktiejVDU3JoSVRBRGlDWmhxT0dvUkV6MmlhTGd4eWFDd2xpdEdlcjM0UkR0N0pVeC9Jalp2S0t6c2ZXbWc0eU9ES2g1QU9wb3Bhem1lY2lNRUxlUjJVc3BDTDFIbEZ6WXJFdzZSOFg4VUhSNFFxdmZoaWVvMDZ5ZTFncHp2QnI4QjM0MlB3RHpLQlVZR1hKRlBJMEZGT1grYlpSTTZEeThnY09ZZHIrN3ZadjlNUlpiR1ZvUm5POGtqTHJOSlpTclBtSHYxdUN0WkV6TytBWkZtV0FVdWdYekNSYjBTM0o5RCIsIm1hYyI6IjAzYjQ0MmYwM2NiOTgwYjliZWRhYWUyM2NlZjY0MzMyYmNjZTc0NjA5MjgyYWNjY2Q2MzQ2MzlhNjk4ZjVlODkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InNCN0ZtbTcxOTh1c1lGYVdibitDRVE9PSIsInZhbHVlIjoiRnA5bmpMMVBic2oySG5WY21ZQUcyTkw2U2FPa1JIeVM0MVZ5dlREb3E5d1E2aWlaaTZhdGcwZUtxWVRoTmxaZTJNeThjV2RTNUw1dzAxSXFET1hQRjZROXp0alhEWDJESUVnVFlhMHY3WlBXQnZGSzFOMkpaRENweGw4NU5NbGZobzJtNWl1ZTVyZ0E1dVBNZHdvaDI4UUxLZWpPTUQ5M1grQkQ0UVd3WnBVTjUxUWdUTW45d01xTldXcGhwWURzb0lLOHhGT2NuanFUZXZZZHJSWEFIK1hWcWJxSmtpNE50N2xQQXMrK1QxVWp5VXBoaXcwUHNSOEZnSFBmMGR1RjBYUHFzRFJ3emU5RG5xdTZLUE9RdEhieE15VmZoUUNZa3U2UFNKMnVYVFcxQ1BUMzhtTU4vcENwZFFyejVxandrclNDdWZId2Q1MXVtT3lXTE5pMXlkandPeFZoVFFON0ZqeFhLTmRML3c3V1h1Vi9MSVdxaHBIdytHS0VzYkxuRXhYbS9UdjZKVXp4WTBjdHdPcXZpeHJHY2ZPSFJmeUFaQysvWkI4RENyb3k1T1FxYTc5T1JvMUJtVzcrRTN2aG5tWlZOM0gza3lpdzFadjQ5QmZ2UDZkcDlPL21SdVdLbWN3TTlvbVp2Mk5sYU1vUU9QcVlpL29OSHVwbG0vZVdLOWdkYW5lbHpYdFdaWXp4T0k5cndiQUl1dkxYYWViRHZ2ZkZDZnpJVXVOUUtFU1ZUdzBDdmYrem5NUm1ZZUxBWFNDSlhaKzd6OFVHOHYvY1RhQzRHZm5IRGlXdC9ZWm9UT3Fya0E2NnZFaFlNV09nc3JLYllOaVB3OG5GOVh3NCIsIm1hYyI6IjZmZWNjMDI0MjYzZjg4YzUxYWJiZGMzNDBmNDlmOTM2YmM4OTA0YjVlYTgzYzEwYjNlOTEwMzQ3ZDc1ODZmOWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+