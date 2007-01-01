Шапша напомнил о 128-летии со дня рождения Маршала Победы Георгия Жукова

В честь 128-й годовщины со дня рождения Маршала Победы Георгия Жукова, уроженца Калужской области, губернатор Владислав Шапша напомнил о значимом вкладе полководца в Великую Победу и о начале его военной карьеры в Малоярославце.

Также губернатор отметил успешную реализацию программы, в рамках которой более 17 тысяч калужских школьников, в том числе 4700 в этом году, посетили Музей Жукова.

По всей области вчера прошли памятные мероприятия.