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Общество

Калужское молодежное правительство признали одним из лучших в ЦФО

На XVI Съезде Ассоциации молодёжных правительств в Красноярске назвали итоги всероссийского рейтинга, рассказали 2 декабря в правительстве Калужской области. 
Дмитрий Ивьев
09:48 сегодня
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Молодежное правительство нашей области вошло в ТОП-5 рейтинга. Оно стало первым в экспертно-аналитической деятельности.

Также председатель регионального молодежного правительства Михаил Массалин получил благодарственное письмо за результативную работу в ассоциации. 

- Для нас это не просто победа — это признание огромного труда и таланта каждого члена команды и подтверждение эффективности выбранной стратегии в работе с молодежью, — прокомментировала успех начальник управления молодёжной политики Калужской области Елена Валуева.

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