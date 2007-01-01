Калужское молодежное правительство признали одним из лучших в ЦФО

На XVI Съезде Ассоциации молодёжных правительств в Красноярске назвали итоги всероссийского рейтинга, рассказали 2 декабря в правительстве Калужской области.

Молодежное правительство нашей области вошло в ТОП-5 рейтинга. Оно стало первым в экспертно-аналитической деятельности.

Также председатель регионального молодежного правительства Михаил Массалин получил благодарственное письмо за результативную работу в ассоциации.

- Для нас это не просто победа — это признание огромного труда и таланта каждого члена команды и подтверждение эффективности выбранной стратегии в работе с молодежью, — прокомментировала успех начальник управления молодёжной политики Калужской области Елена Валуева.