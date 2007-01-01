0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Электричка Москва - Калуга задержалась на несколько часов
Общество

Электричка Москва - Калуга задержалась на несколько часов

Софья Фирсова
15:53 сегодня
0 1150
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Проблемы возникли в субботу, 30 ноября. Электричка из Москвы задержалась на длительное время.

Об этом сообщили наши читатели.

На данный момент причины задержки уточняются.

Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlVOeEp2a2xnTmsyZzAydDFkKy8raXc9PSIsInZhbHVlIjoiM08vQWJoQkhhb3QzU0JVMXpnTnU3eWlTUWg4OFVaQTNYQ0krZHZUdUR5R3QrT0NSV1B6Si9idFBxY0RVY3p3eVdJWG9qYW9DczdKSCsyMW5kcURDZ0VjQ0J0NFl2TG1pMmtvOUJXUHhLejdDbmN3UXQvZy8veDBqdCtiaFVZZ2VpeTZFUWYvMCtLV0hkMDVicXgyRmNwdVJDM0JXaitUTHdINlphMG51NVFFbWJCdFdiZ0lMUms4VXN4UTJDakdHVXhxY0hmVCtjbThmTElINWNEWnVmNG0vcGpJU0hyV2pjUVUxclBIOEdHQmFLcm1mVnFCTzRLMk8rUVVzVWVwbmduRmcvMDN6NmFOelloMWxOa3pwbWl6UFVqTkdEWElWb21EeUlTMGJaaUdjZFZoU3R6anUvanF4ckZYMmJKZFpXaUdackdtQzYwQlB5eWlZKzJHcUN4c3RlejIyUlFVczNEY3AzOEVOazM2TXFHeWVaaWhhbFVsWWFWakhXdjNQZHB6V2JMNGJFTUJsT2FscW1BaVg2aHBaVmsxUnFTcUxlWk9FZ2piVXNBOXY3dDYweWg2NFEza3YrN3BjZ2RXVyIsIm1hYyI6IjI0NGIxZmYyYzU0ODdlZjQ5YjVlNzAzOGJiMzQ2ZGU2OTkxMmYyN2QyMjY2ZTZiOWE4NDNkOGVmZWM3OWEyYjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im44L2pNWTB5ZVpaRlNQSTJweW1RY1E9PSIsInZhbHVlIjoiV0N0MEZGdmw5VjhrTWl3ZGJXaUpqTUMyMEYvNkY5NWJKUGdMZ0RIU0NsTTBWZW83UkhWMHhTOWN6NjE1UHBnQlA2V0VUYjBGWEkxQTVRNlRxR1ExNmJGZ2RhQmRpalJCcWlHSjhpQmhyVFg4T0hsbmdRbDNlTHRzV0hJQUVlVnR4WEF1Y01JS3ZZeUZDanBnUHh0MHVjY1ZTOW1zUEFCMXVIdHNYRDhWcm43MHJHSCtHSU5sYkpaZGkwdjJlVk1CbkdOUzlIM2VsVlN4anl1Q3RBWTZqcjFTOTRuSWxvNUpNUjROVU1xQXRQMkk4ZmZGZjdNK3diY1RsQUp3U28wa0JHSjNqQitYS0FsNWllUmlrak5ZK2dkajFsb1RqeTJ4K1J4NHVaTnFBS0tzT2UyWDh4Ryt3T0l3OEZJQWI1bzFjaXBQNXpEZkpBZkxQU1V3M3cxK2tBNU1VQzNDTkVGTjZUMjh0U09mOE82RS93MEtmaWhWMHg3OTJockRYY0NWeUljNUttZXVJQ0pDZzNiSkZENStxQ3VGcm5TTVJGUytXUlFDdTVDMWtaWXcvZlNla25oVk9WVmZYQm9CVGlpZmgyUnZyelBTWE9HSnAvVlpabTQzQVF3aWhhVHdMT00yNlNkRjVBTWlpaUxJSFNCQ2VxWUkxRUZWT1pNZVdvMkJzLytSdVdsZE9xVU0rK3NIUHk4R2dOMDJkOU1sRmg4UCtXQXEzd3p5clhMMzZaWjFqaVFWN1RndStXZVZNOXBISU1PaWhMQmJoRVFDcVNZWUxxalZtVWtDVjRSZVlBQUErSjdnUmxjOWVScndmS05LQnZ3dTkyc3hUNXZPbm53eSIsIm1hYyI6ImEwY2E5MmMzMzYzODM0MjRjMDVmODRkMjRlMjE5M2M5NGVlMTg2Y2U2YzhjODc3NDc1OThlZmJjMDRmZWYwZmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+