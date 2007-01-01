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Общество

За неделю в Калуге родилось 70 детей

Софья Фирсова
15:21 01.12
0 1014
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С 25 по 30 ноября в Калуге родились 38 девочек и 32 мальчика. Также за неделю поженились 25 пар.

Об этом проинформировали в городском загсе.

С начала этого года в Калуге официально зарегистрировали свой брак 2356 пар, на свет появилось 3367 детей.

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