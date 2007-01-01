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«Жить то хочется»: пять деревень в Калужской области шесть лет ждут ремонта дорог  

Софья Фирсова
15:14 сегодня
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Ранее наши читатели из деревни Колышкино уже несколько раз обращались к нам с жалобами на разбитую дорогу в пяти деревнях Дзержинского района. Проехать трудно, а где-то и невозможно в деревнях Волохово,Колышкино, Лапино, Бышковичи и Буланцево.

- Лужи больше полуметра глубиной. Проехать очень трудно, не факт, что это получится сделать без трактора. Пешком здесь пробраться тоже сложно, рассказала нам местная жительница. - Каждый раз выезжая за пределы деревни мы боимся застрять. Что нам предстоит пережить ,когда выпадет снег,только богу известно, а жить то хочется.

Судя по словам местных жителей, проблема не решается уже 6 лет. В администрации людям обещали посыпать дорогу щебнем и прогрейдировать ее, но до многих проблемных участков работы не дошли.

Мы направили очередное обращение в администрацию и продолжаем следить за ситуацией.

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