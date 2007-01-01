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Новость дня Общество

Калужане заплатят штраф до 30 тысяч рублей за выгул собак без намордника

Госдума во вторник, 26 ноября, на пленарном заседании утвердила штрафы за нарушение содержания домашних животных.
09:00 сегодня
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Согласно принятому документу, за нарушение требований к содержанию домашних животных их владельцев оштрафуют на сумму от 3 до 30 тысяч рублей.

Владелец животного освобождается от ответственности, если нарушение закона допущено в момент, когда за животным присматривало другое лицо.

К потенциально опасным породам относятся: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы всех указанных выше пород.

- Гулять с собакой на поводке - это должно быть абсолютным правилом в населенном пункте, считает региональный координатор проекта «Защита животного мира» партии «Единая Россия» Сослан ТАКАЕВ. - Убрать за питомцем – обязательно для всех. 

Вообще, перед тем, как взять домой щенка любой породы, нужно освоить хотя бы «необходимый минимум» по обращению с собакой.  А закон о наказании безответственных хозяев стоит зачитывать в школах, дети должны понимать, что животное не игрушка!

Поводом к изменению законодательства стали многочисленные жалобы на агрессию домашних животных и безалаберность их хозяев.

А как вы думаете, не маленький ли штраф?

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