Калужане заплатят штраф до 30 тысяч рублей за выгул собак без намордника
Согласно принятому документу, за нарушение требований к содержанию домашних животных их владельцев оштрафуют на сумму от 3 до 30 тысяч рублей.
Владелец животного освобождается от ответственности, если нарушение закона допущено в момент, когда за животным присматривало другое лицо.
К потенциально опасным породам относятся: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы всех указанных выше пород.
- Гулять с собакой на поводке - это должно быть абсолютным правилом в населенном пункте, считает региональный координатор проекта «Защита животного мира» партии «Единая Россия» Сослан ТАКАЕВ. - Убрать за питомцем – обязательно для всех.
Вообще, перед тем, как взять домой щенка любой породы, нужно освоить хотя бы «необходимый минимум» по обращению с собакой. А закон о наказании безответственных хозяев стоит зачитывать в школах, дети должны понимать, что животное не игрушка!
Поводом к изменению законодательства стали многочисленные жалобы на агрессию домашних животных и безалаберность их хозяев.
А как вы думаете, не маленький ли штраф?