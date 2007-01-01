Запрет на пиротехнику в Калужской области вводят с 1 декабря

Суббота, 30 ноября, станет последним днем в 2024 году, когда калужанам можно торговать пиротехникой.

С 1 декабря на всей территории области вступят в силу временные ограничения. Продажа салютов и фейерверков будет прекращена до 15 января 2025 года по решению губернатора.

- Время непростое, много вызовов и угроз. Обеспечение безопасности - важнейшая задача, - комментировал на прошлой неделе Владислав Шапша. - У нас в регионе по-прежнему продолжает действовать запрет на использование пиротехники. Чтобы еще больше обезопасить жителей области, наших детей, решением оперативного штаба вводим временный запрет на торговлю пиротехникой.

Предпринимателям, которые продолжат продавать фейерверки. Грозит штраф от 4000 до 100 000 рублей.