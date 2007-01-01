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Новость дня Общество

В Калуге разгоняют уличных торговцев, но они возвращаются на те же места

Калужанка пожаловалась на ситуацию на улице Плеханова.
Дмитрий Ивьев
14:58 сегодня
0 490
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Участок тротуара от улицы Кирова до улицы Дзержинского там давно превратился в торговые ряды.

- «Контроль» горуправы за незаконной торговлей в действии, - рассказала женщина на странице губернатора. – Поручите, пожалуйста, разобраться.

Городская управа в ответ заявила, что совместные рейды с полицией проводит регулярно. Последний был на прошлой неделе. На тот момент на тротуаре не было ни одного торговца.

- Каждый, кто покупает с рук, должен понимать, что у продавца нет никаких документов на товар, - говорится в комментарии чиновников. - За возможные последствия, связанные с качеством продукции, покупатель несет ответственность сам. Особенно рискованно покупать грибы и консервированные продукты. Поэтому мы рекомендуем покупать любые товары только в местах организованной торговли.

Выделенные ранее продавцам бесплатные места у рынка на Плеханова пока не пользуются большой популярностью.

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Лента комментариев
mrTJohn

Надо было разогнаться посильнее. Проскочил бы.

...
Обнинск
В Балабаново грузовик застрял в тоннеле
14:33 сегодня
1 968
mrTJohn

Выбить окна, чтоб не воняло.

...
Авто и транспорт
Калужане жалуются на грязные и разбитые электрички
14:31 сегодня
1 1328
colorkaluga

Конечно, и номера с машины сразу сняли и, наверное, ВИН на машине отсутствует, чтоб установить владельца а через него выяснить кто за рулем был...

...
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13:47 сегодня
4 2066
октябрёнок

собаку по следу пускали?

...
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В Калуге пятый день ищут водителя, въехавшего в фонтан на площади Победы
13:31 сегодня
4 2066
Александр Митюрников

У автомобиля есть владелец? Надо с ним "поработать". Он конечно может заявить об угоне, но у нас ведь есть система " Безопасный город". Надо "видосики искать". Или она не работает?

...
Авто и транспорт
В Калуге пятый день ищут водителя, въехавшего в фонтан на площади Победы
13:25 сегодня
4 2066
октябрёнок

у-р-а! у-р-а! у-р-а!

...
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13:17 сегодня
4 2710
Андрей Ермишин

Пока из областного бюждета помогают в ущерб другим районам можно инвесторов отфутболивать. Это что-то новенькое в инвестициционной политике региона-лидера

...
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12:33 сегодня
10 6248
Андрей Ермишин

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Wildberries передумал строить огромный сортировочный центр в Калуге
12:30 сегодня
10 6248
Андрей Ермишин

Понятно чем полиция занимается - вместо того чтобы жуликов ловить порнуху смотрит.

...
Криминал
Семья из Калуги снимала порно ради лайков
12:26 сегодня
8 11722
Shurez

Ищут пожарные, Ищет милиция, Ищут фотографы

...
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12:25 сегодня
4 2066
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