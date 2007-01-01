В Калуге разгоняют уличных торговцев, но они возвращаются на те же места

Калужанка пожаловалась на ситуацию на улице Плеханова.

Участок тротуара от улицы Кирова до улицы Дзержинского там давно превратился в торговые ряды.

- «Контроль» горуправы за незаконной торговлей в действии, - рассказала женщина на странице губернатора. – Поручите, пожалуйста, разобраться.

Городская управа в ответ заявила, что совместные рейды с полицией проводит регулярно. Последний был на прошлой неделе. На тот момент на тротуаре не было ни одного торговца.

- Каждый, кто покупает с рук, должен понимать, что у продавца нет никаких документов на товар, - говорится в комментарии чиновников. - За возможные последствия, связанные с качеством продукции, покупатель несет ответственность сам. Особенно рискованно покупать грибы и консервированные продукты. Поэтому мы рекомендуем покупать любые товары только в местах организованной торговли.

Выделенные ранее продавцам бесплатные места у рынка на Плеханова пока не пользуются большой популярностью.