T2 рассказала, где живут самые активные абоненты Калужской области

T2 проанализировала потребление трафика в Калужской области и составил рейтинг самых «качающих» районов. Наиболее активными стали интернет-серферы из Людиновского и Козельского районов. При этом, самым пиковым по нагрузке месяцем у последних из них оказался июль – по сравнению с июнем трафик вырос в среднем на 6%.

Чтобы выявить активных абонентов, Т2 изучила потребление трафика жителями Калужской области. Для этого специалисты оператора сравнили показатели по использованию мобильного интернета за прошедшие 10 месяцев.

В среднем объем скаченных данных с начала года в Калуге увеличился на 14%, в регионе на 10%, а в отдельных районах – например, в Козельском – он превысил 15,5%. Самыми активными абонентами стали жители Людиновского района. Они и вовсе прокачали на 17,4% данных больше, чем в январе, что подтверждает надежность сети T2.

Татьяна Постнова, директор калужского филиала T2:

«Поддерживать такой уровень активности своих абонентов – наша первоочередная задача. Поэтому мы регулярно проводим оценку работы телеком-инфраструктуры и обеспечиваем надежное соединение там, где это необходимо. Кроме того, благодаря своевременным модернизациям мы видим динамичный рост скорости передачи данных в 4G. В частности, в Козельском районе она увеличилась практически на четверть».

Для улучшения «голоса» и мобильного интернета в Калужской области оператор регулярно обновляет сеть. С сентября специалисты T2 провели работы в Калуге, районных центрах и порядка 30 населенных пунктах. Среди них: деревни Кабицыно Боровского района, Бахмутово Барятинского района, Рудня Дзержинского района и другие. Учитывая неизменный рост трафика в Калуге и области, строительство и модернизация сети T2 по всему региону продолжается.