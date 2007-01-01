Новым председателем калужского Избиркома стала Екатерина Князева

В пятницу, 29 ноября, ее кандидатуру утвердили на заседании комиссии.

Князевой 53 года. Она училась в Саратовской государственной академии права по специальности «Юриспруденция».

Выборами в нашем регионе Князева занимается уже много лет. С 2003 года она является членом Избирательной комиссии Калужской области с правом решающего голоса.

С 2005 года была заместителем председателя избиркома.

Напомним, неделю назад стало известно об отставке Александра Букова, который возглавлял областной Избирком в предыдущие годы.