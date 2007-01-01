-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Новым председателем калужского Избиркома стала Екатерина Князева
Общество

Новым председателем калужского Избиркома стала Екатерина Князева

В пятницу, 29 ноября, ее кандидатуру утвердили на заседании комиссии.
Дмитрий Ивьев
12:04 сегодня
0 636
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Князевой 53 года. Она училась в Саратовской государственной академии права по специальности «Юриспруденция».

Выборами в нашем регионе Князева занимается уже много лет. С 2003 года она является членом Избирательной комиссии Калужской области с правом решающего голоса.

С 2005 года была заместителем председателя избиркома.

Напомним, неделю назад стало известно об отставке Александра Букова, который возглавлял областной Избирком в предыдущие годы.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
8 оценили
50%
0%
0%
25%
25%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
mrTJohn

Надо было разогнаться посильнее. Проскочил бы.

...
Обнинск
В Балабаново грузовик застрял в тоннеле
14:33 сегодня
1 968
mrTJohn

Выбить окна, чтоб не воняло.

...
Авто и транспорт
Калужане жалуются на грязные и разбитые электрички
14:31 сегодня
1 1328
colorkaluga

Конечно, и номера с машины сразу сняли и, наверное, ВИН на машине отсутствует, чтоб установить владельца а через него выяснить кто за рулем был...

...
Авто и транспорт
В Калуге пятый день ищут водителя, въехавшего в фонтан на площади Победы
13:47 сегодня
4 2066
октябрёнок

собаку по следу пускали?

...
Авто и транспорт
В Калуге пятый день ищут водителя, въехавшего в фонтан на площади Победы
13:31 сегодня
4 2066
Александр Митюрников

У автомобиля есть владелец? Надо с ним "поработать". Он конечно может заявить об угоне, но у нас ведь есть система " Безопасный город". Надо "видосики искать". Или она не работает?

...
Авто и транспорт
В Калуге пятый день ищут водителя, въехавшего в фонтан на площади Победы
13:25 сегодня
4 2066
октябрёнок

у-р-а! у-р-а! у-р-а!

...
Общество
Дорога в Турынино, новые школы и целые микрорайоны: Дмитрий Денисов рассказал о перспективах развития Калуги
13:17 сегодня
4 2710
Андрей Ермишин

Пока из областного бюждета помогают в ущерб другим районам можно инвесторов отфутболивать. Это что-то новенькое в инвестициционной политике региона-лидера

...
Экономика и бизнес
Wildberries передумал строить огромный сортировочный центр в Калуге
12:33 сегодня
10 6248
Андрей Ермишин

Теперь воспиталей можно чморить

...
Экономика и бизнес
Wildberries передумал строить огромный сортировочный центр в Калуге
12:30 сегодня
10 6248
Андрей Ермишин

Понятно чем полиция занимается - вместо того чтобы жуликов ловить порнуху смотрит.

...
Криминал
Семья из Калуги снимала порно ради лайков
12:26 сегодня
8 11722
Shurez

Ищут пожарные, Ищет милиция, Ищут фотографы

...
Авто и транспорт
В Калуге пятый день ищут водителя, въехавшего в фонтан на площади Победы
12:25 сегодня
4 2066
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6InFna1ZPNkVPWFdTd3NTWUhnRlZBd3c9PSIsInZhbHVlIjoielZJNXFSMFRMUEszRW5LV0dJTmNOQ2NiNW8ySnd2elB4eWNveVIvZ1FzUFl6SG43T09nbW9mQnBXcFVmc0w0bmJtMUZIRjM0OHBNbzE3blNJUExKNzZQMEN5QkNRSnZWSkphdWNrS0gyRjVHcHFneVcwQ0Y0RDhKUzQ0RjhYSURyUHVNL0tVL1VobmZmZ1QvTVMyVXBSVnVTcU0rQndGdm5JSTZBRFZWb3pDdXhoL01DdGtTNXQ5Kzl3VHRZQU0xbnVEam5vM3YwV0piaXpjVVlPdlIrM2JTcnpqSFNQaG41L055bjhMZkkvMVJlcVFxc2I5WHAwU1hPYkxRYWw3ZXoxdDNGeE9lZE9DcUVubzNxMWdlWGJ1Y24wYVVNUWVwVFEvWms3Nmc5T3ZBaGkyemg5YjJnMkFETXYzMU5aM01MK0psbzRndE43bGUvb25aZHBVQ2taOVZqV0gvVjNWNzZzWmRRQWcrT3JuYmJUb2k0d3BHTk11K3E4Z25IMEFXcDBzVStFN29ZWmZSRG5sZmd5SjZWYmFCd0ZueDE1NFJQODNtVERKMExuTW8wREFNWkdNengrWnZYdjBQYXNKMlQ5VE1yMHUycWZ4YjBCaDZtckVkc0d4bm1nYkdZMFBaQSt1ZFNCUk10V3JCN1E0NzdiZitHUjN4allzeU5SWHNocktKalpqdWU5RXBXcEVuYnBkWExOSEtqMmpLN3FlaVZyUU9CWVVJU0RkdGtXVFRjZDZDZ0VSckJPekM1QVMrZHBCZUxGYllRRTNRR25ONTNwRWJZc3ZBS1p1emM2eU1EZDIvRDNZcUZ3bTg1Q0RDSGh2SlpCN3pPM0tJb1Y4TyIsIm1hYyI6ImU4MmQ5ZjdlMzFkOWEyNDZiMWRiZThlZTIzOGIxMDcxOWE3YjRiYjhjN2E4ODY5NWQ4YjRkYTc5ZGJmYjczYWEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ik1Yb3U5ZEVaR3lJaFJTMmQyaDlPVmc9PSIsInZhbHVlIjoiRFlMYm1odUxpS1ZTUWZ4eG1MQ1RLOEZNenhzVUpWS2owMlhlYVlHdVZXSDVicGR2TXhNakF5ME5mMlozYzZlc1hYQ2tZRkNMcXpqczY2dytLSzJMNGxISkxHeGR4U2w4WUs0eEtvcVp2OFhHRCtNZXQxRkpDdm1UTndtME1tL0lwQnlIU2wvWG9ZMUlkZ3E0ZDh5TDVIa2YyNG04YURuOGJBYitGL0xhNUJwSk5BRmw0TzhpOUhyZXhrY1Q4Nk85bUgwZDF1TVhqeWpHSFY1Wjcwb1RVOUM5TG9XRjFUVDJyWGNid1gxYlV3UnRCTlA0ZTJXaFFvZFc1Vm9TZ2ZpWHczQ3gvRVZFVkN1RGM2a0tSY1FqaGRmd0hHY0hLSTRIdENoZXNZZUpiUTUxeXltNkZSekxvTHJTRTRPUjd3ZFU5VGVuc0lFV01Ja2VlRkh5MHRVSVJ4azBuSXlveTZaa3NFbWh1YkM3Tm5yb0N1allvRmVNeFVrTmZOWUFxdnpxSGRGbTV2ckZSLzZFeW9kV28zT0JUQTRmdVJyM0c2QXNqN2piOEw5bzdFUW16QXZRZnZBZmhuN0FVN1U5YmJHcSIsIm1hYyI6IjEzNjFmYWZhMWQ2YTQxOGQ1NjZjZGVjYjY2OGI3YjY3ODZlZDg0YmU4ODM5MGZkZjE0MjJjMzlkMjFkZjY4NmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+