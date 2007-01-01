В калужскую больницу назначили нового главного врача

Центральную межрайонную больницу №4 возглавил Владислав Уханев, сообщил 28 ноября министр здравоохранения региона Константин Пахоменко.

Уханев с 2013 года работает в юхновской больнице. Был участковым терапевтом, с 2020 года - заместителем главного врача по поликлинике.

Центральная межрайонная больница №4 лечит жителей Юхновского, Износковского и Мосальского районов.