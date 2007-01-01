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Общество

В калужскую больницу назначили нового главного врача

Центральную межрайонную больницу №4 возглавил Владислав Уханев, сообщил 28 ноября министр здравоохранения региона Константин Пахоменко.
Дмитрий Ивьев
08:33 сегодня
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Уханев с 2013 года работает в юхновской больнице. Был участковым терапевтом, с 2020 года - заместителем главного врача по поликлинике.

Центральная межрайонная больница №4 лечит жителей Юхновского, Износковского и Мосальского районов.

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