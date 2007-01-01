В Калуге открыт памятник Ивану Федоровичу Милёхину

Церемония была приурочена к 50-летию 16-й школы, носящей имя ветерана.

Иван Федорович Милёхин – участник Великой Отечественной войны, создатель и начальник штаба калужского Поста №1. За годы войны он был шесть раз ранен и контужен. Награжден двумя орденами Боевого Красного Знамени, орденом Александра Невского, тремя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны, кавалер ордена Британской империи.

Памятник установлен в сквере на территории школы. Педагогов и учеников поздравили Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Гордумы Михаил Васильев.

«Сегодня мы увековечили память нашего выдающегося земляка, представителя поколения победителей, много сделавшего для Калуги. Иван Фёдорович посвятил свою жизнь общественной работе, воспитанию у молодёжи патриотизма и любви к своей Родине. Замечательно, что в 16-й школе уделяют большое внимание сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Желаю вам многих лет плодотворной работы, низкий поклон педагогам за многолетний труд и воспитание достойных выпускников!», – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.

«Иван Федорович прошёл путь от старшины роты до командира полка, героически сражался за освобождение многих городов и поселков Калужской области, более тридцати лет он посвятил военно-исторической и военно-патриотической работе на калужской земле. Благодарю Городского Голову Дмитрия Денисова, руководителей подразделений Горуправы и всех, кто помог в создании памятника», – отметил Михаил Васильев.