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Общество

Калужанам предложили помочь лебедям пережить зиму

Софья Фирсова
19:40 сегодня
0 556
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Центр спасения и реабилитации диких животных "Феникс" принимает на зимовку лебедей. Судя по данным центра, сейчас в регионе минимум пять птиц.

Однако специалисты "Феникса" не смогут поймать птицу в открытой воде без оборудования и помощников. Если вы хотите помочь, то необходимо сообщать точное место нахождения птицы, постараться прикормить ее на берегу. Там лебедя будет проще поймать.

- Мы примем на зимовку всех. Ждем и работаем над поиском помощников, - написала руководитель центра Вероника Матюшина.

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Лента комментариев
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