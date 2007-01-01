-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Какие бывают гепатиты
Общество

Какие бывают гепатиты

15:16 сегодня
0 120
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Печень — основное место синтеза белков, образования факторов свертывания крови. Одна из важнейших функций печени — образование и секреция желчи, необходимой для переваривания пищи. В печени накапливается гликоген, который при больших энергетических затратах может переходить в легко усвояемый энергоноситель — глюкозу.

Нарушить ее функцию могут алкоголь, наркотики, вирусы, бактерии, гельминты, некоторые лекарства, радиация, простейшие (амебы).

Сегодня наблюдается довольно неблагоприятная ситуация с вирусными гепатитами.

Вирусные гепатиты — воспаление печени – вызываются вирусами гепатитов (А, В, С, D, Е), при этом страдают все функции печени.

Гепатит А (желтуха) — кишечная инфекция. Заражение происходит от больного вирусным гепатитом А.

Болезнь протекает остро, заканчивается полным выздоровлением, при этом развивается пожизненный иммунитет. В последующем людям, переболевшим вирусным гепатитом А, необходимо исключить лекарства с гепатотоксичным действием и соблюдать щадящую печень диету.

Чтобы не заразиться гепатитом А, нужно соблюдать простые правила:

  • мыть руки после туалета и улицы, перед едой;
  • мыть овощи и фрукты;
  • не пить некипяченую воду;
  • не купаться вблизи канализационных и ливневых стоков;
  • сделать прививку от гепатита А

Основные симптомы гепатитов:

  • тошнота и рвота
  • повышение температуры
  • потемнение мочи
  • осветление кала
  • тяжесть или боли в правом подреберье
  • отсутствие аппетита
  • усталость
  • желтушность кожи и слизистой оболочки глаза (не всегда, есть безжелтушные формы болезни).

Гепатиты В и С передаются от человека, у которого в организме есть вирусы гепатитов В или С:

  • через инфицированную кровь (при употреб­лении наркотиков; через нестерильный инструмент при проведении лечебных и косметологических манипуляций (тату, пирсинг) в «кустарных» условиях, при переливании зараженной крови, использовании чужих бритв, зубных щеток, маникюрных принадлежностей);
  • при всех видах половых контактов без презерватива;
  • от матери к ребенку во время беременности или в родах.

С момента попадания вируса гепатита В или С в организм и до появления первых симптомов может пройти от 2 до 6 месяцев.

Как узнать, болен вирусным гепатитом или нет? — Нужно просто сдать анализ крови на гепатит.

Гепатиты В и С опасны тяжелыми осложнениями — цирроз и рак печени, поэтому не следует откладывать свой визит к врачу, даже если не чувствуется никаких проявлений болезни (вирусоносительство); вирус уже есть в организме и делает свое черное дело, в том числе передается другим людям. Поэтому чем раньше пациент приходит к врачу, тем лучше для его здоровья и жизни, тем меньше риск распространения болезни.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
Лента комментариев
colorkaluga

Класс, еще нет денег, а уже все придумали! Что-то мне подсказывает, что уже знают где взять деньги... Хоть бы без "выкрутасов сделали все места с контейнерами и не только в центре, у ж потом бы и о "космосе" думали...

...
Благоустройство
В Калуге оборудуют космические мусорки
13:33 сегодня
4 1126
M

лишь бы посадить и палку поставить, а когда у меня мошенника надо было поймать не сдали дело заводить

...
Криминал
Семья из Калуги снимала порно ради лайков
13:17 сегодня
2 5832
M

мешали что ли кому

...
Криминал
Семья из Калуги снимала порно ради лайков
13:16 сегодня
2 5832
mrTJohn

Страшно попасть под такого монстра.

...
Происшествия
Грузовик с молоком сбил пешехода в Калужской области
13:07 сегодня
1 978
mrTJohn

Теперь жертва изменилась.

...
Криминал
Калужанке вернут деньги, которые она перевела телефонным мошенникам
13:05 сегодня
1 1212
Александр KU

Их такого же недометалла как и остановки. Он весь в дырках и ржавчине после первой зимы. Выглядит позорно. Красят с помощью кистички, потом ещё хуже становится. Где нормальные павильоны из кирпича и чугуна? А ну да это не выгодно. Ведь в Калуге могут сделать только для сдачи проекта, дальнейшая судьба никого не интересует и так во всем что делается в городе. Верните нормальных управленцев думающих не только как набить свой карман, которые хотят чтобы это было красиво и надолго.

...
Благоустройство
В Калуге оборудуют космические мусорки
13:01 сегодня
4 1126
Meshootka

Это не Комов, уходя, предложил сделать? Космический мусор по космическим ценам за вывод ТБО.

...
Благоустройство
В Калуге оборудуют космические мусорки
12:59 сегодня
4 1126
Shurez

Теперь космический мусор будет притягиваться в космические мусорки?😀

...
Благоустройство
В Калуге оборудуют космические мусорки
12:27 сегодня
4 1126
mrTJohn

А что это за пилот весь кадр испортил?

...
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали в аварии с фурой в Калужской области
11:38 сегодня
1 1172
habitant

принято считать, что притянуть производство в регион это хорошо, налоги+работа+прибыль.

...
Экономика и бизнес
Wildberries передумал строить огромный сортировочный центр в Калуге
10:41 сегодня
8 5242
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IlNqNzVHTnVvK3JhVUhaZGlobUxJakE9PSIsInZhbHVlIjoiTGg4VVFHY096L0dXVy9NUGVuNVRwc3Q4MmRyV1lEaVd5U0dib05JTklUR1o1cUlvWHovblJQMFRDV2hsdUdGMjZCUGtzQlF1N09sZ0hCdWdIYTkwb1BXSkFxNjl3MFpqM1d0NFBDamtlOEhHWHFiandpMW9SNFQwM3JidkdKMk5qQ2ZTTDJYZWhlYmhXTnptdVBpMEJpQXdSS0xnZEhqTkNOY2dFZVhaSGxOSWc1c015RkRHZGozSjFNam5jVmVTeUhzYUxFTm9ZNHd2NkF3UWtIREpJQkxoOGRqVm1zdDU1RTdUSnhZMmlCZWo0SGFyRTMrSU1uSlNHR3krKzNXdFR1Z3VBUG5FVWNiT3B3czZqaDkvWDJ5SWZ6OGQyOUIxZEkvR2dnNnlhdTdpaGhCdldhWWVsdVIwZUtTbU5Uc3ZxczcySk54Q2hCYi9UckgrTnhubklZRHYrcXJCWERYR3IvbDEwNEMvSUlSU3pFUWVheVA3b2hhc2JLRXZacHF1RllXMkRIMHpiSnhKWGwydVE0bm4zd0lHYWxNRWVISWZsNy82T1NqdTFsTUxKZ2ZaNGlLdnhwdktyM2VXUTVTWEF0TjdPTzNPajNaVm4yNUdGL2gzcG1qTXNUYk00Z0xwbk1OMUNicVhTSC9FY1hZOTRtRWV6b0M3c2VmWThnZTJDQ0tpekZ3OUFmcEhSMkJEUmJzTWR4NldEVU03bk8xRzFKY1RJaUNibFI0SWQyVGVjQkZoaExod1laTm9rc2pyR2xqanh0Y3NLMUNqNFh4VUsrNVp0NnJjNDJhUm82T25HaEtUSEFFTW9DL2Flb2FhdXJqSmRCUldtblUzdFJwRiIsIm1hYyI6ImI4YmMyYjBhZTZhZDUxYzM5MjQ4NDNkZDc2N2IwMTBlZWI1YWJjYmRlNGVlZmQxOWNmNjBkMWNhOWYyMzk2ODUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ik8rMURHSXlYOWZOTjBvODFFTUVUckE9PSIsInZhbHVlIjoiWld4ZFlPMzhwZmczRUdVVkNGWFpUc2JCa3Z2dEs3bkdqbFFBejdrUFVHSm1jNzhMcUc1eng1M2NlZTNwR2FxaU5rcERxc3YyTkhzK09PNmk0VXBKOGtkT2o2dHlxdHRxZnFFVWUvZ2pQeU81ejV1WUorQWcraU52enp6ZHVyV2hMaHhXcGdNUDVYTDdUMGxMTXZ1bFFMemNFK1hUZW80VXBPWm5CMGE1d3JWMXhQbGxSQWZrRTRuN2ZzNkVWY0I4d3VGeEhOQ045MVBHN0tWRWJQalNQc3lQblVYUXg2K1ZhOTdub0VuRGl6dlZteEZreG51WTZ6Y05oQU5BRTN1dDJ0NGZHRzkyeXdpano5OEpBU09uVU9SZW5mdWtkbk81NU5vNjUxbm9PSEtrTW5VVUNFOGJxbUpYUUlYbGxRdGtnODNPL2ttLzZEOE5VUElLOVJSK3NPZGdmck9GcVB1VGhteHBpa0phSCtIdDFFQTdib01iQnRhWll3KzArS2w5OGlIS25Sc3JYbzl3VVN4VEhrdWx2WFQxdUlreUtJVHdlWkFQbzRCSFhnRnhaY3IwWURPdTBMM1ZNRHlJaW0xWCIsIm1hYyI6ImU1YmYwOTViNDg1ZTk0Y2ZhNjE0MzY2YTlhZDllYmRmMmY3MWY3Y2M0MDJjMjZlMDZhZmU4OTYyMzQxMzVhYzIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+