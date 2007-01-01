Какие бывают гепатиты
Печень — основное место синтеза белков, образования факторов свертывания крови. Одна из важнейших функций печени — образование и секреция желчи, необходимой для переваривания пищи. В печени накапливается гликоген, который при больших энергетических затратах может переходить в легко усвояемый энергоноситель — глюкозу.
Нарушить ее функцию могут алкоголь, наркотики, вирусы, бактерии, гельминты, некоторые лекарства, радиация, простейшие (амебы).
Сегодня наблюдается довольно неблагоприятная ситуация с вирусными гепатитами.
Вирусные гепатиты — воспаление печени – вызываются вирусами гепатитов (А, В, С, D, Е), при этом страдают все функции печени.
Гепатит А (желтуха) — кишечная инфекция. Заражение происходит от больного вирусным гепатитом А.
Болезнь протекает остро, заканчивается полным выздоровлением, при этом развивается пожизненный иммунитет. В последующем людям, переболевшим вирусным гепатитом А, необходимо исключить лекарства с гепатотоксичным действием и соблюдать щадящую печень диету.
Чтобы не заразиться гепатитом А, нужно соблюдать простые правила:
- мыть руки после туалета и улицы, перед едой;
- мыть овощи и фрукты;
- не пить некипяченую воду;
- не купаться вблизи канализационных и ливневых стоков;
- сделать прививку от гепатита А
Основные симптомы гепатитов:
- тошнота и рвота
- повышение температуры
- потемнение мочи
- осветление кала
- тяжесть или боли в правом подреберье
- отсутствие аппетита
- усталость
- желтушность кожи и слизистой оболочки глаза (не всегда, есть безжелтушные формы болезни).
Гепатиты В и С передаются от человека, у которого в организме есть вирусы гепатитов В или С:
- • через инфицированную кровь (при употреблении наркотиков; через нестерильный инструмент при проведении лечебных и косметологических манипуляций (тату, пирсинг) в «кустарных» условиях, при переливании зараженной крови, использовании чужих бритв, зубных щеток, маникюрных принадлежностей);
- • при всех видах половых контактов без презерватива;
- • от матери к ребенку во время беременности или в родах.
С момента попадания вируса гепатита В или С в организм и до появления первых симптомов может пройти от 2 до 6 месяцев.
Как узнать, болен вирусным гепатитом или нет? — Нужно просто сдать анализ крови на гепатит.
Гепатиты В и С опасны тяжелыми осложнениями — цирроз и рак печени, поэтому не следует откладывать свой визит к врачу, даже если не чувствуется никаких проявлений болезни (вирусоносительство); вирус уже есть в организме и делает свое черное дело, в том числе передается другим людям. Поэтому чем раньше пациент приходит к врачу, тем лучше для его здоровья и жизни, тем меньше риск распространения болезни.
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