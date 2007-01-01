Дорога в Турынино, новые школы и целые микрорайоны: Дмитрий Денисов рассказал о перспективах развития Калуги

В среду, 27 ноября городской голова Калуги на пресс-конференции обозначил основные точки роста областного центра.

Уходящий год останется в истории Калуги знаковым по нескольким направлениям. Это и рекордная замена коммунальных сетей, и практически такой же рывок вперед промышленности города, и завершение глобальных для Калуги проектов – таких, как Синие мосты, строительства нового здания ТЮЗа и поликлиники на Правом берегу.

В конце пресс-конференции журналисты поблагодарили Дмитрия Денисова за работу, результаты которой калужане увидят только через несколько лет.

Расскажем обо всем по порядку.

Город — это про людей

Можно сколь угодно долго сыпать цифрами достижений в самых разных областях экономики, но главное для любого жителя – благосостояние его семьи. Именно этот фактор становится решающим при решении о смене места жительства или работы. Сегодня, при практически нулевой безработице, бизнес коренным образом поменял отношение к своим сотрудникам.

О престиже рабочих профессий говорил и городской голова. В качестве примера, Дмитрий Денисов привел заработную плату профессионального сварщика в Калуге – 200 тысяч рублей.

- Наши предприятия вынуждены друг другом конкурировать за лучшие условия для людей, - отметил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Человек труда, инженер, рабочий, слесарь, сантехник, становятся привилегированной частью нашего общества.

Действительно, нехватка профессиональных рабочих подстегнула интерес к рабочим профессиям, к учебным заведениям, которые готовят будущих сварщиков, строителей, электриков, токарей, - список рабочих профессий, которые стали престижными достаточно велик. Сегодня уже прочно ушли в прошлое советские штампы: пошел в ПТУ, значит неудачник.

Никогда еще не было такого объема

Рост промышленного производства в Калуге действительно беспрецедентен. Калужская область занимает первое место в ЦФО по индексу промпроизводства. Он составил более 121%. Объем отгруженной промышленной продукции в январе-июне достиг 509 млрд рублей.

- Исторические предприятия Калужской области переживают второе рождение, по сути, еще никогда не было такого объема промышленного производства с советских времен, - отметил Дмитрий Денисов.

Конечно, во многом вдохнуть вторую жизнь в старинные заводы Калуги позволила сегодняшняя ситуация. Однако, не одной оборонкой живет город. Калужские предприятия сегодня успешно завоевывают мировые рынки, сменив вектор с Запада на Восток, Азию и Африку.

Новый город вокруг Бауманки

В ближайшие годы новой точкой массового строительства жилья и необходимой для жизни инфраструктуры станет территория вокруг построенного кампуса Калужского филиала МГТУ имени Баумана.

- Мы понимаем, что вокруг Бауманки должен появиться новый современный город, - заявил Дмитрий Денисов. – Есть много предложений, три застройщика предоставили свои мастер-планы. Очень интересный проект предложили специалисты из Челябинска, планировка территории в 20 гектар.

Наши белорусские партнёры зашли в район деревни Пучково и в Некрасово. Буквально неделю назад подвели итоги очередных торгов.

По словам градоначальника, эта территория в скором времени преобразится. Однако, все это проекты с горизонтом реализации 5−10 лет.

Калуга признана лидером по доступности жилья, это результат полномерной работы региональной местной власти за последние десятилетия.

- У нас огромный градостроительный задел создан был на протяжении последних 15 лет, - объяснил городской голова. - Системная работа в течение десятилетий дает возможность иметь в Калуге сбалансированный рынок жилья.

Про Турынино

Не забыл городской голова Калуги и про старые микрорайоны города. Один из них – Турынино. Построенные и обжитый, он сегодня остро нуждается в расширении транспортной доступности. Единственной дороги явно не хватает. О необходимости альтернативной дороги говорили еще несколько лет назад.

В марте нынешнего года на территорию приезжал губернатор области. Владислав Шапша тогда отметил, что что зимой этот район Калуги несколько раз оставался отрезанным из-за перекрытия единственного пути.

Проект объездной дороги был согласован, трасса будет выходить на окружную дорогу со стороны улицы Новождамировской. И даже сделан был один участок. Однако проблема в том, что в этом месте проложены подземные газовые сети высокого давления и строительство дорог запрещено.

Выход был найден и о нем рассказал в среду, 27 ноября Дмитрий Денисов.

- Мы нашли способ для того, чтобы Газпром переустроил собственные сети, - объяснил городской голова. - Сумма очень большая, на переустройство сети необходимо около 15 миллионов рублей.

Нам очень важно в следующем году решить техническую проблему, связанную с защитой этих подземных коммуникаций. Все решения приняты, здесь мы поддержку губернатора получили, потому что без его воли, без его поручения невозможно было добиться этой цели.

К концу следующего года новая альтернативная дорога в Турынино может быть построена.

Дмитрий Денисов также анонсировал в Турынино и открытие взрослой поликлиники. Она будет располагаться в здании, изначально построенной для физкультурно-оздоровительного комплекса.

- В настоящий момент проектировщик разрабатывает проектную документацию по капитальному ремонту, по результатам капитального ремонта должна появиться взрослая поликлиника, - заявил градоначальник.

Про новые школы

На пресс-конференции зашел разговор, в частности, о строительстве новой школы во Мстихино.

- Там сейчас завершился этап предоставления участка, коллеги занимаются разработкой проектной экспертизы, - рассказал Дмитрий Денисов.

Вместе с тем подготовительные работы на месте уже идут, это позволяет законодательство.

- Мы надеемся, что до конца этого года будет получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и будет получено разрешение на строительство школы, - отметил городской голова.

В прошлом году в Калуге открыли новую школу в микрорайоне Кубяка, осенью нынешнего года свои двери открыла ещё одна новая школа – в микрорайоне Байконур. Также готовится площадка под строительство новой школы микрорайоне Тайфун.

Все разрытия закопают

Без сомнения, главным коммунальным событием этого года в Калуге стала беспрецедентная замена ветхих коммунальных сетей. На замену подземных коммуникаций город получил небывалую сумму. На два года, благодаря поддержке губернатора Калуга на эти цели получила 700 млн. рублей.

- Если первый год была скромная цифра – 200 млн., то в этом году – 500 млн. – отметил Дмитрий Денисов. - Объем перекладываемых сетей тоже огромный. Это не подготовка к зиме, это недоремонт прошлых десятилетий, то, что должны были сделать в плановом, предупредительном порядке.

То, что мы запланировали на этот год, мы в полном объеме выполнили. Тепло подается во все объекты. Остались проблемы, связанные с восстановлением элементов благоустройства. Банально нужно закопать рвы и восстановить асфальтно-бетонное либо плиточное покрытие.

Учитывая, что сейчас межсезонье, качественно выполнить работу не представляется возможным. Грубо говоря, сейчас задача подрядчика просто всё закопать, уплотнить этот грунт и дождаться благоприятных погодных условий для того, чтобы восстановить в полном объёме асфальтно-бетонное покрытие.

В этом году в Калуге переложили 30 километров старых труб. Их заменили новыми, современными.

- Срок службы этих новых труб 50 лет, то есть представьте себе, большинство калужан больше не увидят в своей жизни ремонт тепловых сетей, - резюмировал Дмитрий Денисов.