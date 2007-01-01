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Зимняя сказка пришла в Калугу

Утром 28 ноября в городе скользко, но деревья и кусты, покрытые снегом, скрашивают позднеосенний пейзаж.
Дмитрий Ивьев
09:05 сегодня
0 632
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Обещанный синоптиками небольшой снег пошел в ночь на четверг.

Новые осадки возможны до конца дня. Также снег есть в прогнозе на пятницу.

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