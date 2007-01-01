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Новость дня Общество

В центре спасения диких животных в Калуге появилась девочка-сурикат

Софья Фирсова
18:27 сегодня
0 256
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У новой жительницы центра «Феникс» в Калуге незавидная судьба. Ее самец погиб, а сурикаты очень плохо переносят одиночество.

Из-за потери партнера малышку, по имени Мурка, пересилили из зоодома в центр спасения диких животных.

В «Фениксе»уже давно живет сурикат по кличке Сурикен. Он часто взаимодействует с новыми постояльцами и довольно быстро находит общий язык с разными животными.

Судя по словам руководителя центра Вероники Матюшиной, Сурикен уже принял Мурку в свой дом.

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Лента комментариев
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