Бюджет Калуги принят в первом чтении

27 ноября состоялось заседание Городской Думы.

Депутаты приняли в первом чтении бюджет Калуги на 2025 год и скорректировали базовую арендную ставку. Для приближения размера арендной платы за пользование муниципальными объектами недвижимости к рыночной стоимости и увеличения доходов бюджета размер базовой арендной ставки возрастает на 4% и составит 435 рублей 54 копеек за 1 кв. метр в месяц без учёта НДС.

Были внесены изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2024 год. В программу включаются 7 нежилых помещений, арендуемых ООО «ЖРЭУ-21». Сумма планируемых поступлений в городской бюджет увеличивается с 18 до 74 миллионов рублей.

Депутаты рассмотрели вопрос о согласовании проекта постановления Губернатора Калужской области «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области на период с 1 января 2025 года по 2028 год».

15 ноября распоряжением Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина были утверждены индексы изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с учётом специфики каждого региона. Для Калужской области индекс установлен в размере 12%. В соответствии с Жилищным Кодексом предельные индексы на очередной финансовый год по муниципальным образованиям рассчитываются министерством конкурентной политики Калужской области. Законодательством также предусмотрена возможность превышения установленного распоряжением Правительства РФ индекса.

Специалистами министерства конкурентной политики Калужской области был рассчитан индекс для Калуги с учётом роста цен на товары и услуги, а также с учётом реализации инвестиционных программ ГП «Калугаоблводоканал» и МУП «Калугатеплосеть». Инвестпрограммы предусматривают большой объём работ по замене в Калуге инженерных коммуникаций и сетей, в настоящее время сильно изношенных, а также реконструкцию и модернизацию оборудования котельных, которых в Калуге насчитывается 98.

Предельный (максимальный) индекс рассчитанный министерством конкурентной политики для Калуги на период: с 1 января по 30 июня 2025 года составит – 0%; с 1 июля по 31 декабря 2025 года составит – 14,8%. Проект постановления был согласован. Все ранее предусмотренные субсидии и компенсации гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки по оплате за коммунальные услуги, сохраняются.

Заместитель Городского Головы – начальник управления экономики и имущественных отношений Роман Евстратов представил информацию о практике и механизмах восстановления объектов культурного наследия в Калуге.

В настоящее время на территории Калуги расположено 620 объектов культурного наследия: 108 объектов федерального значения, 134 объекта регионального и 77 объектов местного значения, а также 301 выявленный объект культурного наследия.

В муниципальной собственности находятся 183 объекта.

С 2012 года частными инвесторами восстановлено 10 объектов, в том числе «Дом Носовых», «Дом Цуриковых», «Дом Калашникова», «Дом Билибиных, «Дом Ченцова»,

«Дом Горбуновых», «Дом А.К.Алтынникова», «Дом Кадмина» и «Дом с магазином купцов Сафроновых».

В настоящее время восстанавливаются 15 объектов, среди которых: «Дом П.Д. Можакина,

«Дом Капыриных», Усадьба XVIII-XIX вв. на улице Баумана, «Дом Унковских», «Жилой дом К.Ф. Торубаева», «Дом Толмачевых», «Доходные дома Власова с кинотеатром», Флигель городской усадьбы и Городская усадьба Ципулина

В ходе реализации региональной программы капремонта выполнен капитальный ремонт общего имущества в 25 многоквартирных домах включенных в реестр объектов культурного наследия. 22 объекта культурного наследия готовятся к передаче инвесторам.

«В Калуге одними из наиболее красивых и привлекательных для туристов являются улицы Театральная и Воскресенская, на которых расположено множество памятников архитектуры. Эти улицы заслуживают особого внимания и усилий. Необходимо привести их порядок и восстановить объекты культурного наследия в историческом центре города. Установленные по предложению депутатов Городской Думы налоговые льготы помогут привлечь к решению этой задачи частных инвесторов», – отметил Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.