Губернатор Калужской области уехал на Всемирный Русский Народный Собор
В среду, 27 ноября, мероприятия проходят в Москве.
Владислав Шапша рассказал об опыте наведения порядка в миграционной сфере.
- Программа переселения соотечественников, которая когда-то принесла много пользы, со временем стала лазейкой для проникновения мигрантов, – заявил губернатор. - Приостановили свое участие в программе. Приняли еще ряд решений.
По его словам, за последний год на треть сократилось количество людей, поставленных на миграционный учёт. Разрешений на временное проживание выдали в четыре раза меньше.
Число преступлений со стороны иностранцев упало на 36%.
Он отметил, что сейчас обсуждаются дальнейшие шаги по наведению порядка.
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