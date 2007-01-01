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Общество

Губернатор Калужской области уехал на Всемирный Русский Народный Собор

В среду, 27 ноября, мероприятия проходят в Москве.
Дмитрий Ивьев
15:19 сегодня
0 440
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Владислав Шапша рассказал об опыте наведения порядка в миграционной сфере.

- Программа переселения соотечественников, которая когда-то принесла много пользы, со временем стала лазейкой для проникновения мигрантов, – заявил губернатор. - Приостановили свое участие в программе. Приняли еще ряд решений.

По его словам, за последний год на треть сократилось количество людей, поставленных на миграционный учёт. Разрешений на временное проживание выдали в четыре раза меньше.

Число преступлений со стороны иностранцев упало на 36%.

Он отметил, что сейчас обсуждаются дальнейшие шаги по наведению порядка.

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Лента комментариев
Viper

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Viper

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Дополнительный заработок оказался крупным, но отрицательным.

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mrTJohn

Если жизнь с каждым днем стоновится всё недоступнее, то невольно напрашивается мысль, что наши слуги не справляются со своими обязанностями. Да, похоже, и не хотят особо то. Руководствуются принципом: "Ну да, мы охренели, и чо?"

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bmnw

А как же себестоимость? Мы все уже уяснили, что себестоимость перевозки 1 человека в этой эффективнейшей системе в 2-3 раза больше, чем на личных автомобилях, может всё-таки стоит поднять рублей до 200?

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ajax

Нет в Калуге з-да "Кристалл"!!! Только - в Обнинске, и то - пародия. Используют чужие товарные знаки и бренды...

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Василёк

очень увлекательная история. хочется подробностей, о том как удалось спустить в канализацию пластиковые бутылки. надеюсь не 5-литровые ?

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А покаянное видео с начальником генштаба будет, с обещанием больше не допускать оккупации захват нашей территории?

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5 7780
ILR

Ну а нам какое дело до их пропаганды? У нас своя пропаганда - у них своя и как влияют какие-то ролики?. Вы смотрите их пропаганду или только нашу?. Я вот не смотрю не их, не нашу - а стараюсь анализировать что есть, а чего нет, для этого достаточно материала. А все эти запреты - только для того, что-бы не было сомнений, что "всё идёт по плану" и не более.

...
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11 12766
ILR

Во всём виноваты "людишки бестолковые", которые оплачивают сполна все хотелки того-же водоканала. А может водоканал не провёл нужных профилактических работ или подключили к трубе дополнительные дома и сэкономили?. Чуть что случается, так виноваты природа, неизвестные вандалы или как в данном случае, исключительно жители - удобно ведь и главное никому нет дела до всего этого.

...
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16:04 сегодня
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