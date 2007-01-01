Губернатор Калужской области уехал на Всемирный Русский Народный Собор

В среду, 27 ноября, мероприятия проходят в Москве.

Владислав Шапша рассказал об опыте наведения порядка в миграционной сфере.

- Программа переселения соотечественников, которая когда-то принесла много пользы, со временем стала лазейкой для проникновения мигрантов, – заявил губернатор. - Приостановили свое участие в программе. Приняли еще ряд решений.

По его словам, за последний год на треть сократилось количество людей, поставленных на миграционный учёт. Разрешений на временное проживание выдали в четыре раза меньше.

Число преступлений со стороны иностранцев упало на 36%.

Он отметил, что сейчас обсуждаются дальнейшие шаги по наведению порядка.