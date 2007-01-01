Калужские студенты изучили туристический потенциал Тарусского района
Они провели там пять дней, сообщили 27 ноября в министерстве культуры и туризма Калужской области.
Также студенты организовали социологическое исследование, чтобы узнать предпочтения местных жителей и туристов.
В итоге было создан проект семейного туристического паспорта для удобной организации отдыха супружеских пар с детьми.
- Результаты экспедиции обещают стать важным шагом к развитию семейного отдыха в Тарусском районе, открывая новые горизонты и возможности для его жителей и гостей, - заявили в Минкульте.
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