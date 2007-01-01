Калужские студенты изучили туристический потенциал Тарусского района

Они провели там пять дней, сообщили 27 ноября в министерстве культуры и туризма Калужской области.

Также студенты организовали социологическое исследование, чтобы узнать предпочтения местных жителей и туристов.

В итоге было создан проект семейного туристического паспорта для удобной организации отдыха супружеских пар с детьми.

- Результаты экспедиции обещают стать важным шагом к развитию семейного отдыха в Тарусском районе, открывая новые горизонты и возможности для его жителей и гостей, - заявили в Минкульте.