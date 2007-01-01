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Общество

В Калуге передали награды родным погибших на СВО

27 ноября на заседании Городской Думы Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и Городской Голова Дмитрий Денисов передали награды родным калужан, погибших в ходе специальной военной операции.
Дмитрий Ивьев
15:39 сегодня
0 284
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Указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Орденом Мужества посмертно награждены рядовые Вячеслав Пучков и Егор Поляков, медалью «За отвагу» посмертно награждён рядовой Александр Шунькин.

«Низкий поклон матерям, за то, что воспитали настоящих героев. Вечная память нашим землякам, погибшим, исполняя свой воинский долг и защищая Родину!», – обратился к собравшимся Юрий Моисеев. 

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amorph

и хорошо, он там ни к чему😀

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best85

Двумя высшими - какими? Если очное "Бауманский" и то не сразу...) А если онлайн высшее хоть три ,то в лучшем случае пирожки приносить. Вот слесарь,токарь, фрезеровщик на станках ЧПУ или сварщик после ПТУ это как минимум стартовая зарплата от 50т.рублей первый год.

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VGA

Зачем врать? Сейчас ограничений по возрасту нет.

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Shredder

Надо полностью запретить езду на самокатах по тротуарам, они очень мешают пешеходам, неужели не понятно.

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mrTJohn

И простые самокаты с велосипедами и роликами запретить до 16 лет. А то ишь... сбивают людей. Пусть вон, на тролейбусах катаются. 😂

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