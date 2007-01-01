В Калуге передали награды родным погибших на СВО

27 ноября на заседании Городской Думы Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и Городской Голова Дмитрий Денисов передали награды родным калужан, погибших в ходе специальной военной операции.

Указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Орденом Мужества посмертно награждены рядовые Вячеслав Пучков и Егор Поляков, медалью «За отвагу» посмертно награждён рядовой Александр Шунькин.

«Низкий поклон матерям, за то, что воспитали настоящих героев. Вечная память нашим землякам, погибшим, исполняя свой воинский долг и защищая Родину!», – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.