В Калужской области добровольцы продолжают помогать энергетикам

В Людиновском районе более 100 добровольцев, включая представителей предприятий и частных лиц, помогли энергетикам восстановить электроснабжение в труднодоступных населенных пунктах.

Несмотря на то, что за сутки электричество вернулось в десяток населенных пунктов, 274 человека в небольших деревнях остаются без света. Добровольцы расчистили дороги для проезда техники с генераторами, обеспечив доступ аварийных бригад. Жители Людиново оказали поддержку волонтерам, обеспечив их горячим чаем и выпечкой.

Глава администрации Людиновского района Стефан Перевалов выразил благодарность всем участникам и призвал глав администраций продолжить подомовой обход для оказания помощи населению.