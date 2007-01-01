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Общество

В Калужской области добровольцы продолжают помогать энергетикам

Софья Фирсова
14:04 сегодня
0 424
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В Людиновском районе более 100 добровольцев, включая представителей предприятий и частных лиц, помогли энергетикам восстановить электроснабжение в труднодоступных населенных пунктах.

Несмотря на то, что за сутки электричество вернулось в десяток населенных пунктов, 274 человека в небольших деревнях остаются без света. Добровольцы расчистили дороги для проезда техники с генераторами, обеспечив доступ аварийных бригад. Жители Людиново оказали поддержку волонтерам, обеспечив их горячим чаем и выпечкой.

Глава администрации Людиновского района Стефан Перевалов выразил благодарность всем участникам и призвал глав администраций продолжить подомовой обход для оказания помощи населению.

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Лента комментариев
amorph

и хорошо, он там ни к чему😀

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Если сказали, что не планируют, это абсолютно не значит, что не повысят.

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создать собственную канализацию, куда мы отпустим всех провайдеров интернет-услуг

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best85

Двумя высшими - какими? Если очное "Бауманский" и то не сразу...) А если онлайн высшее хоть три ,то в лучшем случае пирожки приносить. Вот слесарь,токарь, фрезеровщик на станках ЧПУ или сварщик после ПТУ это как минимум стартовая зарплата от 50т.рублей первый год.

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VGA

Зачем врать? Сейчас ограничений по возрасту нет.

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Shredder

Надо полностью запретить езду на самокатах по тротуарам, они очень мешают пешеходам, неужели не понятно.

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mrTJohn

И простые самокаты с велосипедами и роликами запретить до 16 лет. А то ишь... сбивают людей. Пусть вон, на тролейбусах катаются. 😂

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