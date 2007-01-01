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Общество

В Калуге открыли форум сельской молодежи «КомандАгро – 40»

В нем участвуют молодые люди из Калужской области, Москвы, а также гости из Беларуси.
Дмитрий Ивьев
12:40 сегодня
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- Это ученики агроклассов, студенты профильных вузов, - рассказал 27 ноября губернатор Владислав Шапша. - Те, кто делает свои первые шаги в профессии.

Он пообщался с участниками вместе с ректором МСХА имени К.А. Тимирязева Владимиром Трухачевым.

Шапша напомнил, что благодаря различным госпрограммам с 2019 года в Калужской области отремонтировали 60 сельских домов культуры, установлено более 100 новых ФАПов.

В следующем году в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» регион получит около 1,5 миллиарда рублей.

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