В Калуге откроют памятник Ивану Милехину

В четверг, 28 ноября, торжественная церемония состоится в новом сквере возле школы №16 в переулке Дорожном.

Это учебное заведение носит имя Милехина.

Проект реализуется по инициативе школы и одного из городских депутатов.

Архитектор - Алексей Комов, скульптор - Игорь Бурганов.

Напомним, Иван Федорович Милехин является почетным жителем Калуги, был участником Великой Отечественной войны, основал пост №1 в Калуге. Умер в 2005 году.