-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге откроют памятник Ивану Милехину
Новость дня Общество

В Калуге откроют памятник Ивану Милехину

В четверг, 28 ноября, торжественная церемония состоится в новом сквере возле школы №16 в переулке Дорожном.
Дмитрий Ивьев
12:45 сегодня
0 232
Фото: Алексей Комов.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Это учебное заведение носит имя Милехина.

Проект реализуется по инициативе школы и одного из городских депутатов.

Архитектор - Алексей Комов, скульптор - Игорь Бурганов.

Напомним, Иван Федорович Милехин является почетным жителем Калуги, был участником Великой Отечественной войны, основал пост №1 в Калуге. Умер в 2005 году.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
РодомИзСССР

Не город а дебри.

...
Благоустройство
В Калуге спилили деревья на улице Подвойского
10:11 сегодня
2 2060
КаПеПа

не удивительно, все цены рассчитаны на москву, для местных - дорого и скидок никаких нет

...
Праздники
Калуга вошла в десятку самых дорогих направлений для отдыха на Новый год
09:47 сегодня
1 1044
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Никанора Ивановича Васильева замечательного врача, выдающегося коллекционера и щедрого мецената, современники называли «калужским Третьяковым».

...
Общество
27 ноября родился писатель Станислав Куняев
09:15 сегодня
9 4804
harier

Что значит "считаете достойной"? Сейчас вам тут "насчитают".

...
Общество
В Калуге ищут работника на зарплату в 155 тысяч рублей
20:27 26.11
1 18870
ILR

"Могу выделить самые любимые у калужан– Сочи, Минеральные Воды, Ереван, Санкт-Петербург".

...
Статьи, аналитика, репортажи
Аэропорт «Калуга» откроет 6 новых направлений
19:00 26.11
1 9082
RudeBoy

Да ладно? Прямо не требуется-не требуется?

...
Благоустройство
В Калуге спилили деревья на улице Подвойского
18:00 26.11
2 2060
RudeBoy

Комментарий то повнимательнее перечитайте. Да и новости недружественных сми посмотрите по мотивам этих событий.

...
Происшествия
В Калуге оштрафуют авторов видео с последствиями атаки беспилотников
17:54 26.11
9 12446
октябрёнок

особенно рады производители

...
Статьи, аналитика, репортажи
Монстры из вейпов, вентилятор в шаре и Вавилонская башня познания: калужанам показали «Космос до востребования»
13:18 26.11
2 1844
mrTJohn

Смешно вещаете. Неужели вы думаете, что беспилотники летят по фото и роликам в сетях? Все прекрасно направляется и отслеживается по спутникам и снимкам с них. Взрывы и пожары фиксируются на тепловизионных снимках со спутников. А вот штрафы направлены на то, чтобы граждане поменьше знали, ну и заработать деньжат, если первое не выходит.

...
Происшествия
В Калуге оштрафуют авторов видео с последствиями атаки беспилотников
12:19 26.11
9 12446
shurup

На Московской кабана заметили, когда он переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

...
Происшествия
Кабан несколько дней разгуливает по улицам Калуги
10:24 26.11
4 4760
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6ImtOcWR4ZExhTzg1bWNGL2c0aDh3S2c9PSIsInZhbHVlIjoiVlNMVDg4eENPZ1h0LzZKTmt3OGFVbjJ6Rm5EUkR1UWdKWTJQWjV5UXQrbEp0Nm5jbXFyMjZueFRKYk4vT1pDa2wxM1VJeGIzcFkxUmNSRjVEbWdRSk02SEtKbVd6VENTOTBwalhaL0xQQmw4OEhySjg3T0xLb09EYm1HNStweU1yVXAvT01hemcwcVE2WlNmc3U2R0orZUVnSlR1VlNNcFg0NkE3bmF5Mkg1Wk8yVTRldi84UWhoNENsQzREdHZKZzdRc0swalhrM3RkTVJkSTUvZW9iL1M2Wmw3RUJQN0JONXl1L3JGNzVRS05wYW5ZUDJDWEN0cGV4bTJiSGprSFk3NE9ZSE9KREhtK2dzYjQ5TTd2bDZteENWKzhTSnhWYVBySnVyUHgzcmR6U0dJOWlGL2krZVcvZlpaVlVuMDFaNTUzMkphVUtaMForZWh5cDZ0dlVHZnJoaG94ODh2Z0ZLQW5QTTcvZGVEbVc5Q3lWa1JaWWtLRTVrSEtEWmZnSjFGbXFKYTZWdzlGcWI0V0dnRktCSUh1eGpGcHFIc3ZiU1k5UU1yNHVQa3J2a2JhM3llS09LZXJPQ3lHSE9XOUk4c2M1Y3g2eUREV05KQmFGRHdOS2dtM1ltSlEyd1VDRjdwWFVmQXppQ0h0aGpXOTFKYnczRGFqSG85QmNCbFVkMTBvcW1vSlBpd1VFcTBUZjdaL1cvaW9iZkFvajZTZnRBZlNZVkFMQzhDVGxQTlQ5UUV1RWdDbkp1R0R6MS9rVVAwZHN6dFFzb2Fkckk3WUU5cnNFQmtUN3VFMENPSFV6RXNoNWkvSVp3c3J4dXpyYkFQY2xKNDFISlp1eHBmaCIsIm1hYyI6IjFlMzg3OTk1ZTIxNjlmZjFjMTMwZTI2NDczMWRlZmI0NTlmNzhjZjk4NGQ1ZjJiNzE2ZjVmOTYxYzYzZjAxMGIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjF1QitTY28vblc4Z2FNNHRlRHhLV3c9PSIsInZhbHVlIjoiUzgreXdwOGJWRUFuQkxGREc1VW9KNEJ5MktlOW1wUTRvdmpOT3V5bGJwSWNHYmxIbzFCMFZUL3R2cEdaV1F1WWhsdEZQa3hiZ1gxQ0VBaytVVmc0cG94ckFSeXNOMkxtSlE5NlRBNzlEY1Zpb29DS2grNVQxZEl5VDhWbTlXeVhzS3BYMlNWa3BVTzhMVENYTTF1U1VRNS9CdCtwZFZXaWlLUjNXRGtCbnZYdW45VnYvU00wUUFkK0dtN0hVanowNnMwRTM4STUzMXdEaitlQ2lHNkNBc3JOaVdLcFVGSkVVQ1pZMW5qOUdoMkRiNXlXQllQRExDR2FQZjFocFA5Q3RaL0J0NEFuTTZKOUVOcTllREVkMGtxVjc0Z215OWpXNm5YZ2lzSnpoVjlwcmVKK3ZHVVZPV0o5dHNCeDlTT09zQlJ2VUQyZGdxbzZFMlQ0Z0hUZi9XOTZpOEhKTmdvYnV2aVVnWjFSVCtQMC90d1diYWx4SFhKa1lYUzB1VTNBZGFGNXl3N0RnN1hsWlVsWlJ4elNWMnducmdFZ1J2cENEcFhCMENyajJybGh2bEJicDRwODYwQXQ2MlJjNk1HciIsIm1hYyI6IjU5YjA3NmY3MDg1Zjc2YWY5OTE4NWE5NWYyZTk0YTFlZmZmZjk2M2JkMjI1ZWZkMDJiNGFlZGM1OTQ2YmZjOWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+