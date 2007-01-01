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Общество

Воспитанники школы-интерната имени Ф.А. Рау узнали о калужских птицах

Дмитрий Ивьев
12:41 сегодня
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Городская Дума организовала для детей с ограниченными возможностями здоровья экскурсию на выставку «Птицы Калужской области». В фойе Дома музыки были представлены работы орнитолога, фотохудожника, кандидата биологических наук Александра Соколова. На них запечатлены двадцать видов птиц из более чем двухсот, обитающих на территории Калужской области: северная бормотушка, луговой чекан, речной сверчак, бекас, зимородок, галстучник, крачка и певчий дрозд, серая цапля и чёрный аист.

«Мы уже давно поддерживаем дружеские отношения со школой-интернатом имени Ф.А. Рау, стараемся помочь особенным детям, сделать их жизнь более яркой и насыщенной. Ранее мы устраивали для воспитанников экскурсии в конноспортивную школу, некоторые из ребят увлеклись конным спортом и теперь занимаются с профессиональными тренерами.  Сегодня в школе-интернате подводили итоги конкурса «Моя малая Родина», и мы решили разнообразить это мероприятие, организовав для ребят экскурсию. На выставке они смогут узнать много нового о природе родного края, возможно, кто-то увлечётся этой тематикой и решит стать профессиональным орнитологом», – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. 

По словам родителей воспитанников интерната имени Ф.А. Рау различные экскурсии, выставки и поездки очень полезны для детей с особенностями развития, так большую часть времени они проводят дома, и их круг общения ограничен семьёй и близкими людьми. Благодаря подобным мероприятиям расширяется кругозор детей, они познают окружающий мир, получают массу позитивных эмоций и ярких впечатлений.

Продлится выставка до 15 декабря.

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