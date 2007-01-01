Еще месяц выгодных поездок в общественном транспорте Калуги с СБП

Еще месяц, до 31 декабря 2024 года, проезд в общественном транспорте Калуги и области выгоднее для пассажиров с СБП.

При пополнении баланса транспортных карт через Систему быстрых платежей (СБП) пассажиры могут получать кешбэк до 1000 рублей.

«Все больше пассажиров Калужской области пополняют транспортные карты онлайн через СБП. До конца года при пополнении баланса транспортных карт онлайн жители Калужской области могут получить кешбэк 20%. Главное, выбрать способ оплаты — через СБП. В этом случае деньги вернутся на счет в течение минуты», - прокомментировала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК Мария Точилова.

Пополнить транспортные карты можно на сайте t-karta40.ru или в мобильном приложении «ТОК». Сервис доступен в RuStore, Google Play, App Store.

Для того, чтобы получить кешбэк за пополнение транспортной карты, необходимо предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru. Там же можно узнать полные правила предоставления кешбэка.